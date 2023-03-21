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Один день Месси в Аргентине: Лео просто приехал поужинать с семьей, а болельщики заполонили улицу и устроили давку😱😱😱

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Лионель в Аргентине больше, чем просто рок-звезда.

Месси прибыл в Аргентину, чтобы поучаствовать в матчах сборной – ближайший состоится 24 марта с Панамой.

А пока один из свободных вечером Лео решил провести за ужином с семьей – вот что было возле ресторана через несколько минут после прибытия Месси.

А вот как его встречали на выходе.

Отношение как к божеству, не иначе.

1 комментарий

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Andrey Razumenko
Это с одной стороны круто. А с другой стороны жить приходится в целом в вакууме. По улицам не погулять часто.
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