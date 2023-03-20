Трэй Янг – один из лучших баскетболистов НБА является ярым фанатом Лионеля Месси и регулярно подтверждает это публично.

Звезда «Аталанта Хокс» на вчерашний матч против «Сан Антонио» пришел в футболке сборной Аргентины Лео Месси. Важная деталь – футболка совсем новая, поскольку на ней уже три звезды над гербом – третья звезда была добавлена после победы сборной на чемпионате мира в Катаре.

Перед финалом Янг уже намекал в Twitter о своем желании. «Мне нужна футболка Месси!» — написал баскетболист, дав понять, за кого он болеет в главном матче турнира между Аргентиной и Францией.

К сожалению, вчера футболка Месси не принесла Трею Янгу удачи – баскетболист провел один из худших матчей в сезоне, а его команда проиграла (126:118).