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📸 Расстроенный Месси в числе первых ушел в раздевалку после проигрыша «Ренну». Большинство игроков благодарили фанатов за поддержку

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«ПСЖ» проиграл «Ренну» со счетом 0:2 в 28-м туре чемпионата Франции.

Лео Месси перед матчем получил порцию свиста от фанатов парижан, провел на поле все 90 минут, но отличиться так и не сумел. Аргентинец не забивает в трех встречах подряд впервые с сентября прошлого года.

После матча большинство футболистов «ПСЖ» остались на поле, чтобы поприветствовать болельщиков, но Лионель после финального свистка отправился прямиком в раздевалку. Выглядел нападающий подавленным.

Надо отметить, что некоторые ресурсы, специализирующиеся на спортивной статистике, назвали Месси лучшим игроком матча.

По информации некоторых источников, в данный момент Лионель обсуждает с клубом возможность продления действующего контракта, который заканчивается этим летом.

Повлияет ли отношение парижских ультрас к Месси на ход переговоров о новом соглашении?

15 комментариев

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Женя Григорьев
Хоть раз он подошёл ? Он начинает выглядеть как Роналду . Только Роналду пошёл в Саудовскую Аравию доигрывать и показать свой характер и получать деньги, а мозг , легенда всея мира и гений , ушёл из барсы , так так не смог получать по своему стату гроши , показал всему миру что готов принять вызов , не перешёл в МС и 2 сезон ходит расстроен в лиге фермеров и получать не меньше Криро.
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Миша Дерябин
Впринцапи, от французских болельщиков, большего и не ожидали
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ignat-coma
Да он лет 5 уже как пешком ходит,из го..на сделали бога))гы
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AnMe
Мерзкие болелы, что к нему что к Неймару так. Никакого уважения, а потом к себе требуют уважение и просят выкладываться.
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Усама Бен Ладен
Ответ Терминатор///Айлбибекович
После этого свиста было бы не уважение к себе остаться и оправдываться.Лео не смотря на неудачи в последних матчах ПСЖ был одним из лучших в своей команде(и уж явно не худшим).Но освистали Лео,а не всю команду.Или например Черепашку,который в свои 24 года играет слабее 35-ти летнего Лео и получает космическую зп...
а меся тогда за что получает гигантскую зп ? за испарение в важных матчах лч ? хотя куда ему до лч , если он даже в кубке франции испаряется второй год подряд
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Игорь Климов
Ответ Имя Фамилия
У великого Неймара были трудные отношения с болельщиками, но он их благодарил, просил прощения после голов и рвал жопу за клуб, чем заслужил их уважение. Его прозвище в Париже король Неймар, прозвище меси ты и сам знаешь, всё по заслугам.
Меня твоё мнение вообще не интересует.
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Имя Фамилия
Ответ Игорь Климов
Лео Месси сегодня в составе ПСЖ был лучшим игроком матча, а его некоторые болельщики перед игрой освистали, что Лео после матча должен был делать, в ноги к ним упасть?! Достойно Месси себя повёл, и молча ушёл в раздевалку после игры.
У великого Неймара были трудные отношения с болельщиками, но он их благодарил, просил прощения после голов и рвал жопу за клуб, чем заслужил их уважение. Его прозвище в Париже король Неймар, прозвище меси ты и сам знаешь, всё по заслугам.
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Комил Мирзаев
Месси больше чем ПСЖ
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Игорь Климов
Лео Месси сегодня в составе ПСЖ был лучшим игроком матча, а его некоторые болельщики перед игрой освистали, что Лео после матча должен был делать, в ноги к ним упасть?! Достойно Месси себя повёл, и молча ушёл в раздевалку после игры.
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rej1sta
Ответ Имя Фамилия
Если меси не хочет благодарить фанатов, то фаны будут благодарить меси 🖕
Пусть Мбаппе благодарят, что опять упустил кучу шансов)
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Имя Фамилия
Если меси не хочет благодарить фанатов, то фаны будут благодарить меси 🖕
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Терминатор///Айлбибекович
После этого свиста было бы не уважение к себе остаться и оправдываться.Лео не смотря на неудачи в последних матчах ПСЖ был одним из лучших в своей команде(и уж явно не худшим).Но освистали Лео,а не всю команду.Или например Черепашку,который в свои 24 года играет слабее 35-ти летнего Лео и получает космическую зп...
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Gagarin Party
ты чего дружок не весел, нос скажи чего повесил?
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Yakoub WF
Лео, пора уже домой.
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Роман
Не царское это дело фанатов благодарить.

Был бы Роналду... А это ведь другое?
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