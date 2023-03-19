15 комментариев

«ПСЖ» проиграл «Ренну» со счетом 0:2 в 28-м туре чемпионата Франции.

Лео Месси перед матчем получил порцию свиста от фанатов парижан, провел на поле все 90 минут, но отличиться так и не сумел. Аргентинец не забивает в трех встречах подряд впервые с сентября прошлого года.

После матча большинство футболистов «ПСЖ» остались на поле, чтобы поприветствовать болельщиков, но Лионель после финального свистка отправился прямиком в раздевалку. Выглядел нападающий подавленным.

Надо отметить, что некоторые ресурсы, специализирующиеся на спортивной статистике, назвали Месси лучшим игроком матча.

По информации некоторых источников, в данный момент Лионель обсуждает с клубом возможность продления действующего контракта, который заканчивается этим летом.

Повлияет ли отношение парижских ультрас к Месси на ход переговоров о новом соглашении?