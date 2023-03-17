ПСЖ
Блог

🤯Скандал в «ПСЖ». Месси не закончил тренировку, поссорившись с Гальтье

Клубы Клубы
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Ищет возможность покинуть команду?

Журналист Адриан Гренье рассказал о том, что во вторник аргентинский форвард был на тренировке, однако не закончил ее, так как ему не понравились предложения по игре главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье. Специалист пытался убедить игрока остаться, но тот был непреклонен.

По данным L’Equipe, в четверг Лионель Месси не занимался с партнерами, однако тогда установить причину его отсутствия журналистам не удалось.

Сегодня Гальтье заявил, что игрок счастлив в команде: «Я знаю, что Лео, менеджмент и президент много общаются. Я не знаю тонкостей дискуссии. Я уже говорил раньше: каждый решает сам. Лео счастлив в раздевалке «ПСЖ».

Как известно, переговоры о продлении с Парижем идут не слишком гладко. Некоторые источники утверждают, что Месси был бы не против возвращения в «Барселону», однако клуб сейчас находится не в том финансовом положении. Сам Лионель якобы расстроен фактом раннего вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Так и знал что этот твитт, где парень банально троллит, недалекие будут использовать как инсайд🤣👌
Один юзер в твиттере и именем Джамал запостил фейк о том, что Месси не закончил тренировку, мол его не устроили методы Галтье.
Почему вдруг это стали форсить загадка, парень не имеет отношения ни к клубу, ни к игрокам, ни к журналистике.
Получается любой может пукнуть в твиттере и это будет инсайдом🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1Umar Abdurahmanov
Ответ Real_v_dushe
Вылазит его гнилое нутро наружу снова, удивительно, что люди не замечают его многих "замечательных" качеств
Его нутро хотя бы сёстры не выдают на пресс-конференциях
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ Real_v_dushe
Вылазит его гнилое нутро наружу снова, удивительно, что люди не замечают его многих "замечательных" качеств
Не то что Великий португалец
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Вылазит его гнилое нутро наружу снова, удивительно, что люди не замечают его многих "замечательных" качеств
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий