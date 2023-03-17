Ищет возможность покинуть команду?

Журналист Адриан Гренье рассказал о том, что во вторник аргентинский форвард был на тренировке, однако не закончил ее, так как ему не понравились предложения по игре главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье. Специалист пытался убедить игрока остаться, но тот был непреклонен.

По данным L’Equipe, в четверг Лионель Месси не занимался с партнерами, однако тогда установить причину его отсутствия журналистам не удалось.

Сегодня Гальтье заявил, что игрок счастлив в команде: «Я знаю, что Лео, менеджмент и президент много общаются. Я не знаю тонкостей дискуссии. Я уже говорил раньше: каждый решает сам. Лео счастлив в раздевалке «ПСЖ».

Как известно, переговоры о продлении с Парижем идут не слишком гладко. Некоторые источники утверждают, что Месси был бы не против возвращения в «Барселону», однако клуб сейчас находится не в том финансовом положении. Сам Лионель якобы расстроен фактом раннего вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.