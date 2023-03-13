Суперзвезда «ПСЖ» Лионель Месси является одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире, по информации Sporting News, он получает 41 млн долларов в год в парижском клубе, а его еженедельная зарплата составляет более 788 000 долларов.

35-летний Месси присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года после того, как не смог продлить контракт с «Барселоной». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.

The Athletic сообщает, что Месси получил премию в размере 30 млн долларов, подписав соглашение, а Forbes добавляет, что «ПСЖ» также предоставил ему часть доходов от имиджевых товаров. С учетом огромной зарплаты и бонусов, Лео Месси получает почти 75 млн долларов в год и 1,44 млн долларов в неделю.

В декабре 2022 года, вскоре после того, как Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной, главный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» достиг устной договоренности о продлении контракта с 35-летним футболистом. Однако официально никаких сообщений не было и пока Месси должен стать свободным агентом в июне.