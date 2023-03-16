В Париже может быть только одна звезда.

Будущее Лионеля Месси все еще выглядит туманным, и это порождает огромное количество слухов и инсайдов. Теперь RMC Sport предоставил свежую информацию о переговорах аргентинца и «ПСЖ».

Французское издание сообщает, что обсуждения новой сделки продолжаются, однако до соглашения еще далеко. Утверждается, что Лионель хочет, чтобы клуб предоставил ему условия аналогичные Килиану Мбаппе, в первую очередь речь идет о зарплате. Однако парижане пока не готовы уступить его требованиям.

В статье упоминается, что в клубе есть люди, которые не убеждены в необходимости продления контракта нападающего.

Ко всему прочему, у 35-летнего футболиста сложные отношения с некоторыми фанатами «ПСЖ». Недавно ультрас клуба заявили, что они планируют освистать Месси в знак протеста против против продления его контракта и недовольства из-за вылета из Лиги чемпионов.

Эти факторы, в сочетании с тем, что переговоры идут очень непросто, могут привести к уходу Лео летом, хотя еще ничего не решено.