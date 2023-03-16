ПСЖ
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Переговоры Месси с «ПСЖ» застопорились. У Лионеля есть четкое требование к клубу, но в руководстве не готовы его выполнить

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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В Париже может быть только одна звезда.

Будущее Лионеля Месси все еще выглядит туманным, и это порождает огромное количество слухов и инсайдов. Теперь RMC Sport предоставил свежую информацию о переговорах аргентинца и «ПСЖ».

Французское издание сообщает, что обсуждения новой сделки продолжаются, однако до соглашения еще далеко. Утверждается, что Лионель хочет, чтобы клуб предоставил ему условия аналогичные Килиану Мбаппе, в первую очередь речь идет о зарплате. Однако парижане пока не готовы уступить его требованиям.

В статье упоминается, что в клубе есть люди, которые не убеждены в необходимости продления контракта нападающего.

Ко всему прочему, у 35-летнего футболиста сложные отношения с некоторыми фанатами «ПСЖ». Недавно ультрас клуба заявили, что они планируют освистать Месси в знак протеста против против продления его контракта и недовольства из-за вылета из Лиги чемпионов.

Эти факторы, в сочетании с тем, что переговоры идут очень непросто, могут привести к уходу Лео летом, хотя еще ничего не решено. 

2 комментария

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Real_v_dushe
ПСЖ всё ему сказал, нет никаких переговоров и уже месяц как. Если его не устраивает понижение з/п, то пусть этот наглый и жадный дед ищет новый клуб по своим запросам.
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Айлин 1990
Утка который жирнее Уткина.
Месси знает и понимает что ему 36 лет и не будет требовать ничего подобного, которые сейчас пишут.
Его либо продлят за очень скромные деньги, либо он уже нашёл другой клуб, куда он уже летом перейдёт.
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