Переговоры Месси с «ПСЖ» застопорились. У Лионеля есть четкое требование к клубу, но в руководстве не готовы его выполнить
В Париже может быть только одна звезда.
Будущее Лионеля Месси все еще выглядит туманным, и это порождает огромное количество слухов и инсайдов. Теперь RMC Sport предоставил свежую информацию о переговорах аргентинца и «ПСЖ».
Французское издание сообщает, что обсуждения новой сделки продолжаются, однако до соглашения еще далеко. Утверждается, что Лионель хочет, чтобы клуб предоставил ему условия аналогичные Килиану Мбаппе, в первую очередь речь идет о зарплате. Однако парижане пока не готовы уступить его требованиям.
В статье упоминается, что в клубе есть люди, которые не убеждены в необходимости продления контракта нападающего.
Ко всему прочему, у 35-летнего футболиста сложные отношения с некоторыми фанатами «ПСЖ». Недавно ультрас клуба заявили, что они планируют освистать Месси в знак протеста против против продления его контракта и недовольства из-за вылета из Лиги чемпионов.
Эти факторы, в сочетании с тем, что переговоры идут очень непросто, могут привести к уходу Лео летом, хотя еще ничего не решено.
Месси знает и понимает что ему 36 лет и не будет требовать ничего подобного, которые сейчас пишут.
Его либо продлят за очень скромные деньги, либо он уже нашёл другой клуб, куда он уже летом перейдёт.