Благодаря своему голу в добавленное время Килиан Мбаппе позволил «ПСЖ» вырвать победу над «Брестом» (1:2).

Но, помимо этого, гол многое значит для Килиана и "ПСЖ":

Это 3000-й гол в первом дивизионе для «ПСЖ».

Килиан (138 голов в 164 играх) сравнялся с Эдинсоном Кавани (138 голов в 200 играх) и стал самым результативным игроком "ПСЖ" в лиге.

Мбаппе уже обыграл уругвайца по общему количеству голов за «ПСЖ», достигнув отметки в 202 гола.