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Гол Мбаппе «Бресту»: 3000-й для «ПСЖ» в Лиге 1, Килиан догнал Кавани по голам в чемпионате

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Благодаря своему голу в добавленное время Килиан Мбаппе позволил «ПСЖ» вырвать победу над «Брестом» (1:2).

Но, помимо этого, гол многое значит для Килиана и "ПСЖ": 

Это 3000-й гол в первом дивизионе для «ПСЖ».

Килиан (138 голов в 164 играх) сравнялся с Эдинсоном Кавани (138 голов в 200 играх) и стал самым результативным игроком "ПСЖ" в лиге.

Мбаппе уже обыграл уругвайца по общему количеству голов за «ПСЖ», достигнув отметки в 202 гола.

 

1 комментарий

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Hella black
Поздравления 🎉 Киллиану,парень заслужил.
Но,ПСЖ играет словно у них нет тренера ! Нет идей,структуры и взаимопонимания. Вчера отскочили от Бреста,тупо за счёт Месси и Мбаппе,игры нет.
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