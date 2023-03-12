Гол Мбаппе «Бресту»: 3000-й для «ПСЖ» в Лиге 1, Килиан догнал Кавани по голам в чемпионате
Благодаря своему голу в добавленное время Килиан Мбаппе позволил «ПСЖ» вырвать победу над «Брестом» (1:2).
Но, помимо этого, гол многое значит для Килиана и "ПСЖ":
Это 3000-й гол в первом дивизионе для «ПСЖ».
Килиан (138 голов в 164 играх) сравнялся с Эдинсоном Кавани (138 голов в 200 играх) и стал самым результативным игроком "ПСЖ" в лиге.
Мбаппе уже обыграл уругвайца по общему количеству голов за «ПСЖ», достигнув отметки в 202 гола.
Но,ПСЖ играет словно у них нет тренера ! Нет идей,структуры и взаимопонимания. Вчера отскочили от Бреста,тупо за счёт Месси и Мбаппе,игры нет.