16 комментариев

Лионель Месси ассистировал Килиану Мбаппе на 90-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 против «Бреста», завершившегося победой «ПСЖ» со счетом 2:1. Аргентинец сделал 300-й ассист за карьеру в клубах.

В текущем сезоне Месси совершил 26 результативных действий: забил 13 голов и отдал 13 голевых пасов за 22 матча в чемпионате Франции. По этому показателю он лидирует в турнире. Также Месси остается лучшим ассистентом Лиги 1.

Болельщики в Twitter оценили заслуги своего кумира:

@Solomon_A7: «Это было нужно в матче с «Баварией».

@OanaM2200: «Мбаппе и Месси наконец-то начали общаться! Отлично!».

@_godziIIa: «Левая нога Месси стоит 100 млн $».

@kapfcb: «Лучший плеймейкер в истории футбола».

@famoususer_xt: «Был, есть и будет величайшим».

@alimo_philip: «Месси – первый игрок в истории, сделавший 300 ассистов за карьеру в клубах».

@Olamilekan11223: «Месси только что сделал 300-й ассист за клуб, в то время как ни у кого нет даже 300 ассистов за карьеру, и все же он является вторым бомбардиром в футболе, хотя, сыграл меньше матчей. Скажите мне, как можно считать, что он не лучший??».