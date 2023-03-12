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«Левая нога Месси стоит 100 млн $». Болельщики отреагировали на 300-й ассист Лео в карьере

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Лионель Месси ассистировал Килиану Мбаппе на 90-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 против «Бреста», завершившегося победой «ПСЖ» со счетом 2:1. Аргентинец сделал 300-й ассист за карьеру в клубах.

В текущем сезоне Месси совершил 26 результативных действий: забил 13 голов и отдал 13 голевых пасов за 22 матча в чемпионате Франции. По этому показателю он лидирует в турнире. Также Месси остается лучшим ассистентом Лиги 1.

Болельщики в Twitter оценили заслуги своего кумира:

@Solomon_A7: «Это было нужно в матче с «Баварией».

@OanaM2200: «Мбаппе и Месси наконец-то начали общаться! Отлично!».

@_godziIIa: «Левая нога Месси стоит 100 млн $».

@kapfcb: «Лучший плеймейкер в истории футбола».

@famoususer_xt: «Был, есть и будет величайшим».

@alimo_philip: «Месси – первый игрок в истории, сделавший 300 ассистов за карьеру в клубах».

@Olamilekan11223: «Месси только что сделал 300-й ассист за клуб, в то время как ни у кого нет даже 300 ассистов за карьеру, и все же он является вторым бомбардиром в футболе, хотя, сыграл меньше матчей. Скажите мне, как можно считать, что он не лучший??».

16 комментариев

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Oleg
Ответ Андрей Евсеенко
Где же этот "лучший плеймейкер" с ногой за 100 миллионов был в матчах против Баварии? Как всегда растворится в центре поля и потом покажет свой класс, избивая очередного аутсайдера. Скоро как раз матчи против Труа, Анже и Аяччо
Был на ЧМ, стал Чемпионом.

В это время бездарь отлетел от Марокко с феноменальным рекордом 0+0 в плей офф ЧМ.
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Real_v_dushe
Ответ Denis242424
Тогда писали, что пз нет, оборона никакая, Вератти (крутился как волчок) самолично допустил 2 гола в ворота ПСЖ. Партнеры недостойные. Нет Хави, Иньесты и др. Вывод: вся гениальность Месси "работает" только с самоотверженными и пахарями (так было в сборной). Без них он годится только для забивания Труа, Брестам.
Есть простой ответ его идолопоклонникам: сколько голевых действий сделал их божок за 180 минут игры против Баварии или за 180 минут игры против Реала. Если этот the Best, имея рядом такую машину, как Мбаппе, такую команду, как ПСЖ, сам тут якобы небожитель этой игры, то он ну что-то мог сделать, ну хотя бы с любимой точки забить Реалу. Ну если у него 0+0 (хотя последние пасы не особо считаю за что-то важное, ну пусть хоть что-то), то смешно считать кого-то другого виноватым. Их проблема в том, что алчный арг - это крайне распиаренный в современную эпоху футболист, игра которого не соответствует уровню его пиара.
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Рыжий Бизон
Ответ Андрей Евсеенко
Где же этот "лучший плеймейкер" с ногой за 100 миллионов был в матчах против Баварии? Как всегда растворится в центре поля и потом покажет свой класс, избивая очередного аутсайдера. Скоро как раз матчи против Труа, Анже и Аяччо
как долго терпел? походу вылет ПСЖ от Баварии, единственный повод для радости для тебя на ближайший год
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Denis242424
Ответ Роман
Интересно, а после матча с Баварией эти же болельщики так же писали?
Тогда писали, что пз нет, оборона никакая, Вератти (крутился как волчок) самолично допустил 2 гола в ворота ПСЖ. Партнеры недостойные. Нет Хави, Иньесты и др. Вывод: вся гениальность Месси "работает" только с самоотверженными и пахарями (так было в сборной). Без них он годится только для забивания Труа, Брестам.
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Real_v_dushe
Ответ Айлин 1990
А если бы Месси не сделал ассист на Мбапе, был бы гол??? А если он сделал бы пас в правый фланг??? который тоже бежал на контратаку.
Если бы на месте алчного арга был, например, Паредес, то он бы всё равно состоялся. А вот если бы на позиции нападающего вместо Мбаппе был сам этот продукт пиара, то гола бы не было вообще.
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Real_v_dushe
Ответ Станислав Л
без паса нет гола
Это бредовый аргумент. Знаменитая атака Голландии против Германии была из 17 пасов и каждый из них, если бы прервался, то пенальти бы не было. Но решающее и главное действие сделал последний игрок своим рывком в штрафную немцев, а любой пас из этой атаки даже не 1/10 этого действия.
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Станислав Л
Ответ Real_v_dushe
Посмотрел момент, 1 пас намного сложнее и важнее в контратаке, чем второй. Тут ничего выдающегося нет. И эта статистика каких-то ассистов вообще смешна для футбола. Очевидно, что в данном голе заслуга черепашки значительно превышает всё, что там рисуют в отношении этого продукта пиара.
без паса нет гола
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Айлин 1990
Ответ Real_v_dushe
Посмотрел момент, 1 пас намного сложнее и важнее в контратаке, чем второй. Тут ничего выдающегося нет. И эта статистика каких-то ассистов вообще смешна для футбола. Очевидно, что в данном голе заслуга черепашки значительно превышает всё, что там рисуют в отношении этого продукта пиара.
А если бы Месси не сделал ассист на Мбапе, был бы гол???
А если он сделал бы пас в правый фланг??? который тоже бежал на контратаку.
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Айлин 1990
Ответ vwzx8mx5vh
Мбаппе вчера минимум один гол Месси зажал, вместо паса в молоко пульнул - факт А бавария это топ клуб, ее в одного и не вынести и не выносил ее ее один никто.
Согласен полностью. И да вчера Месси в 4 метрах от Мбапе был, абсолютно в одиночестве, но Мбапе взял пробил в окружении 5 игроков в небеса. Да же тогда Месси не злился на него. Так как он понимает, что пришло время молодых.
А ещё тот ассист который был победный на Мбапе от Месси, если был бы другой игрок на месте Месси, не было бы этого ассиста. Не известно чем закончился бы атака.
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Real_v_dushe
Посмотрел момент, 1 пас намного сложнее и важнее в контратаке, чем второй. Тут ничего выдающегося нет. И эта статистика каких-то ассистов вообще смешна для футбола. Очевидно, что в данном голе заслуга черепашки значительно превышает всё, что там рисуют в отношении этого продукта пиара.
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vwzx8mx5vh
Ответ Айлин 1990
В одиночку никто никого не тащит, это футбол. Стиль игры Барсы и ПСЖ очень разные. ПСЖ играет на контр атаках. А в этих контр атаках Месси не может быть сразу в продвижение мяча и в атаке одновременно. И не в состоянии он играть все матчи на топ уровне, так как ему 35 лет. но 26 результативных действий в 23 матчах это тоже супер достижение, по крайней мере для другого игрока это достижение жизни. А для Месси это провал. А ещё в ПСЖ главная звезда Мбапе, на которого играют всей командой. И по мимо это сам Мбапе временами эгоист, который не видит вокруг себя никого. Много матчей смотрел, он бьёт со всех позиций, даже тогда когда этого не надо делать. Месси много раз был открыт что бы ему сделали пас, а Мбапе этого не делает. Но Месси всеравно красавчик, не злится за это на Мбапе. Понимает что его время подходит к концу и статистика теперь для Мбапе.
Мбаппе вчера минимум один гол Месси зажал, вместо паса в молоко пульнул - факт

А бавария это топ клуб, ее в одного и не вынести и не выносил ее ее один никто.
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Айлин 1990
Ответ Андрей Евсеенко
Не вы ли твердите, что он в одиночку барсу тащил, а также свою сборную и сейчас ПСЖ? Там у него все это было и голы и ассисты, а тут резко стал не должен? У него же 7 ЗБ, вроде 6 золотых бутс, первый бомбардир ла лиги и барсы, сборной, недавно же еще и очередную игрушку получил. Надо это все оправдать: и не в матчах против команд из подвала таблицы, а в лч
В одиночку никто никого не тащит, это футбол.
Стиль игры Барсы и ПСЖ очень разные.
ПСЖ играет на контр атаках. А в этих контр атаках Месси не может быть сразу в продвижение мяча и в атаке одновременно.
И не в состоянии он играть все матчи на топ уровне, так как ему 35 лет.
но 26 результативных действий в 23 матчах это тоже супер достижение, по крайней мере для другого игрока это достижение жизни. А для Месси это провал.
А ещё в ПСЖ главная звезда Мбапе, на которого играют всей командой. И по мимо это сам Мбапе временами эгоист, который не видит вокруг себя никого. Много матчей смотрел, он бьёт со всех позиций, даже тогда когда этого не надо делать. Месси много раз был открыт что бы ему сделали пас, а Мбапе этого не делает. Но Месси всеравно красавчик, не злится за это на Мбапе. Понимает что его время подходит к концу и статистика теперь для Мбапе.
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Андрей Евсеенко
Ответ Айлин 1990
А что он должен был сделать??? Забить??? Так он не играл против Баварии как чистый форвард. Он играл рядом с Верати больше, чем с Мбапе. Когда вы уже начнёте понимать, что Месси плеймейкер. Он играет и выполняет функции как Де Брюйне, Бернарду Сильва. А много ли у этих ребят голов???? Почему Де Брюйне и Бернарду Сильва не забивают много??? Ах да, они же не Месси, который повысил свою планку так, будто он обязан забивать как Трюналду, Холанд, Мбапе, Лева. Тогда пусть ваши нападающие играют на позиции Месси и пусть постараются хотя бы 1 гол забить за сезон.
Не вы ли твердите, что он в одиночку барсу тащил, а также свою сборную и сейчас ПСЖ?
Там у него все это было и голы и ассисты, а тут резко стал не должен? У него же 7 ЗБ, вроде 6 золотых бутс, первый бомбардир ла лиги и барсы, сборной, недавно же еще и очередную игрушку получил. Надо это все оправдать: и не в матчах против команд из подвала таблицы, а в лч
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Роман
Интересно, а после матча с Баварией эти же болельщики так же писали?
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Айлин 1990
Ответ Андрей Евсеенко
Где же этот "лучший плеймейкер" с ногой за 100 миллионов был в матчах против Баварии? Как всегда растворится в центре поля и потом покажет свой класс, избивая очередного аутсайдера. Скоро как раз матчи против Труа, Анже и Аяччо
А что он должен был сделать???
Забить???

Так он не играл против Баварии как чистый форвард. Он играл рядом с Верати больше, чем с Мбапе.
Когда вы уже начнёте понимать, что Месси плеймейкер.
Он играет и выполняет функции как Де Брюйне, Бернарду Сильва.
А много ли у этих ребят голов????
Почему Де Брюйне и Бернарду Сильва не забивают много???
Ах да, они же не Месси, который повысил свою планку так, будто он обязан забивать как Трюналду, Холанд, Мбапе, Лева.

Тогда пусть ваши нападающие играют на позиции Месси и пусть постараются хотя бы 1 гол забить за сезон.
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Андрей Евсеенко
Где же этот "лучший плеймейкер" с ногой за 100 миллионов был в матчах против Баварии? Как всегда растворится в центре поля и потом покажет свой класс, избивая очередного аутсайдера. Скоро как раз матчи против Труа, Анже и Аяччо
+1
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