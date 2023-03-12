16 комментариев

«Левая нога Месси стоит 100 млн $». Болельщики отреагировали на 300-й ассист Лео в карьере
Лионель Месси ассистировал Килиану Мбаппе на 90-й минуте матча 27-го тура Лиги 1 против «Бреста», завершившегося победой «ПСЖ» со счетом 2:1. Аргентинец сделал 300-й ассист за карьеру в клубах.
В текущем сезоне Месси совершил 26 результативных действий: забил 13 голов и отдал 13 голевых пасов за 22 матча в чемпионате Франции. По этому показателю он лидирует в турнире. Также Месси остается лучшим ассистентом Лиги 1.
Болельщики в Twitter оценили заслуги своего кумира:
@Solomon_A7: «Это было нужно в матче с «Баварией».
@OanaM2200: «Мбаппе и Месси наконец-то начали общаться! Отлично!».
@_godziIIa: «Левая нога Месси стоит 100 млн $».
@kapfcb: «Лучший плеймейкер в истории футбола».
@famoususer_xt: «Был, есть и будет величайшим».
@alimo_philip: «Месси – первый игрок в истории, сделавший 300 ассистов за карьеру в клубах».
@Olamilekan11223: «Месси только что сделал 300-й ассист за клуб, в то время как ни у кого нет даже 300 ассистов за карьеру, и все же он является вторым бомбардиром в футболе, хотя, сыграл меньше матчей. Скажите мне, как можно считать, что он не лучший??».
В это время бездарь отлетел от Марокко с феноменальным рекордом 0+0 в плей офф ЧМ.
А если он сделал бы пас в правый фланг??? который тоже бежал на контратаку.
А ещё тот ассист который был победный на Мбапе от Месси, если был бы другой игрок на месте Месси, не было бы этого ассиста. Не известно чем закончился бы атака.
А бавария это топ клуб, ее в одного и не вынести и не выносил ее ее один никто.
Стиль игры Барсы и ПСЖ очень разные.
ПСЖ играет на контр атаках. А в этих контр атаках Месси не может быть сразу в продвижение мяча и в атаке одновременно.
И не в состоянии он играть все матчи на топ уровне, так как ему 35 лет.
но 26 результативных действий в 23 матчах это тоже супер достижение, по крайней мере для другого игрока это достижение жизни. А для Месси это провал.
А ещё в ПСЖ главная звезда Мбапе, на которого играют всей командой. И по мимо это сам Мбапе временами эгоист, который не видит вокруг себя никого. Много матчей смотрел, он бьёт со всех позиций, даже тогда когда этого не надо делать. Месси много раз был открыт что бы ему сделали пас, а Мбапе этого не делает. Но Месси всеравно красавчик, не злится за это на Мбапе. Понимает что его время подходит к концу и статистика теперь для Мбапе.
Там у него все это было и голы и ассисты, а тут резко стал не должен? У него же 7 ЗБ, вроде 6 золотых бутс, первый бомбардир ла лиги и барсы, сборной, недавно же еще и очередную игрушку получил. Надо это все оправдать: и не в матчах против команд из подвала таблицы, а в лч
Забить???
Так он не играл против Баварии как чистый форвард. Он играл рядом с Верати больше, чем с Мбапе.
Когда вы уже начнёте понимать, что Месси плеймейкер.
Он играет и выполняет функции как Де Брюйне, Бернарду Сильва.
А много ли у этих ребят голов????
Почему Де Брюйне и Бернарду Сильва не забивают много???
Ах да, они же не Месси, который повысил свою планку так, будто он обязан забивать как Трюналду, Холанд, Мбапе, Лева.
Тогда пусть ваши нападающие играют на позиции Месси и пусть постараются хотя бы 1 гол забить за сезон.