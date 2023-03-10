Болельщики «Марселя» необычным образом поблагодарили «Баварию» за победу над «ПСЖ»
В ответном матче мюнхенская «Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0, и парижане снова вылетели из Лиги чемпионов.
И это делает многих фанатов во Франции счастливыми, особенно фанатов "Марселя"! В Марселе заметили транспорт с надписью «Спасибо, Бавария» на французской трассе:
Фанаты "Марселя", похоже, плохо помнят пощечину, которую они получили две недели назад на стадионе «Велодроме» против «ПСЖ» (0:3).
Напомним, марсельцы не смогли выйти в 1/8 финала, довольствуясь последним местом в группе...
Напомним, марсельцы не смогли выйти в 1/8 финала, довольствуясь последним местом в группе...
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Фанаты Фонда Катара слабо помнят как вылетели из Кубка Франции от этого же Марселя, и Марсельцы не "довольствовались" последним местом в группе, а могли вполне выйти из этой самой группы в самом последнем туре, если бы Колашинац своей культёй замкнул в пустые ворота Тоттенхэма после навеса, и мы бы не смотрели на скучнейшее противостояние всего ПО — Милан ТТХ.
Стоит ли напоминать автору, что клуб из Марселя был обладателем ЛЧ, а ПСЖ — нет?
Или сразу завоете про свои великие Чемпионства в Лиге 1?
Вы бы хоть футбол смотрели иногда, а не плакали по главному позору Франции.