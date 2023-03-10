В ответном матче мюнхенская «Бавария» обыграла «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:0, и парижане снова вылетели из Лиги чемпионов.

И это делает многих фанатов во Франции счастливыми, особенно фанатов "Марселя"! В Марселе заметили транспорт с надписью «Спасибо, Бавария» на французской трассе:

Фанаты "Марселя", похоже, плохо помнят пощечину, которую они получили две недели назад на стадионе «Велодроме» против «ПСЖ» (0:3).

Напомним, марсельцы не смогли выйти в 1/8 финала, довольствуясь последним местом в группе...