После вылета «Пари Сен-Жермен» из Лиги чемпионов Кристоф Галтье находится под критикой.

Тренер прибыл только прошлым летом и хорошо себя чувствовал в Лиге 1, но Лига чемпионов долгое время была основной целью "ПСЖ", и эта последняя неудача может привести к тому, что тренера уволят в конце этого лета.

Если это так, «ПСЖ» нужно будет найти нового менеджера высшего уровня, которым может стать Зинедин Зидан.

В прошлом его связывали с работой в "ПСЖ", но на этот раз это может быть более вероятно.

Однако на данный момент неизвестно, что думает Зидан и согласится ли он сделать решительный шаг.

Причина, по которой Зидан может стать боссом "ПСЖ"

Главной причиной для оптимизма фанатов «ПСЖ» является тот факт, что Зидан ждал открытия вакансии в сборной Франции, но Дидье Дешам только что продлил свой контракт до 2026 года.

Это исключает один из возможных путей возвращения Зидана к тренерской работе, в то время как он также вряд ли вернется в «Реал» прямо сейчас, хотя «Сантьяго Бернабеу» всегда останется его домом.

В Италии у него есть вариант с «Ювентусом», но сейчас не самое идеальное время для перехода в Турин.

Идея о том, чтобы Зидан поехал в Англию или Германию, нереалистична из-за языкового барьера.

Все это делает "ПСЖ" более привлекательным вариантом для 50-летнего тренера. Даже если он родился в Марселе, это не считается препятствием.

«Никогда не говори никогда», — сказал он в интервью L’Equipe.

Зидан также поддерживает отношения со страной владельцев ПСЖ по нескольким причинам. Он поддержал их заявку на чемпионат мира и был послом соревнований.