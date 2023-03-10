Защитник «ПСЖ» Маркиньос выбыл на 10 дней из-за травмы бедра. Бразилец прихрамывал в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» 8 марта. Похоже, что он заработал травму во время разминки перед игрой на «Альянц Арене». Маркиньос ушел в раздевалку, но появился в стартовом составе, а на 36-й минуте матча его заменил Норди Мукиеле.

По сообщениям французских СМИ, Маркиньос пропустит 10 дней, а это значит, что 11 марта он не сыграет с «Брестом», а 19 марта с «Ренном». Команда Кристофа Гальтье является лидером Лиги 1, на 8 очков опережая ближайшего преследователя «Марсель».

Маркиньос присоединяется к своему соотечественнику Неймару на скамейке, бразильский нападающий выбыл из строя до конца сезона. Он получил травму лодыжки, которая требует хирургического вмешательства.