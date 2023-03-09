«ПСЖ» вновь покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, по сумме двух встреч парижане уступили «Баварии» со счетом 0:3.

В ответном матче Рамос был одним из лучших игроков команды Гальтье. После пропущенного гола Серхио мотивировал одноклубников, у испанца даже была блестящая возможность сравнять счет, но его удар отразил Зоммер.

Рамос известен своим взрывным характером, под конец матча нервы Серхио начали сдавать. Примерно за 10 минут до финального свистка защитник толкнул Мюллера, который пнул мяч.

Правда, затем испанец сам же помог Томасу подняться.

Вскоре «Бавария» забила второй гол в матче и третий в противостоянии команд, а вот парижане отличиться так и не смогли.

После финального свистка Рамос был очень зол. Камеры испанского телеканала Movistar запечатлели реакцию бывшего капитана «Реала» на проигрыш его нынешней команды. Испанские журналисты расшифровали слова Серхио. Избегая обсценной лексики, перевести речь защитника на русский можно так:

«Мать твою, Париж. Черт возьми».

У выражения, которое использовал защитник, есть несколько значений. Что именно имел в виду испанец и к кому конкретно обращался – загадка.

Как думаете, Рамос говорил о конкретном игроке «ПСЖ» или так красочно описал всю ситуацию?