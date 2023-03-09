«ПСЖ» снова вылетел из ЛЧ. Вероятно, обиднее всего Килиану Мбаппе, который не так давно отказался переходить к будущим обладателям ЛЧ и выбрал улучшенные условия в Париже.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, в очередной раз близок к победе в Лиге 1, но главная мечта все еще остается мечтой. Отвечая на вопрос о будущем, Килиан заявил:

«Нет-нет, я спокоен. Единственная важная вещь сейчас – выиграть Лигу 1, а дальше будет видно. Сейчас все мысли только об этом сезоне, больше ничего не имеет значения. Мы расстроены».

Сразу после матча болельщики «ПСЖ» в соцсетях взволновались из-за возможного ухода Мбаппе, но L'equipe уверяет, что французский клуб не отпустит Килиана этим летом – никуда и ни за какую сумму.