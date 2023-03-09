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Первая реакция Мбаппе после вылета – размышления о будущем. L'equipe делится инсайдом

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

«ПСЖ» снова вылетел из ЛЧ. Вероятно, обиднее всего Килиану Мбаппе, который не так давно отказался переходить к будущим обладателям ЛЧ и выбрал улучшенные условия в Париже.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории клуба, в очередной раз близок к победе в Лиге 1, но главная мечта все еще остается мечтой. Отвечая на вопрос о будущем, Килиан заявил:

«Нет-нет, я спокоен. Единственная важная вещь сейчас – выиграть Лигу 1, а дальше будет видно. Сейчас все мысли только об этом сезоне, больше ничего не имеет значения. Мы расстроены».

Сразу после матча болельщики «ПСЖ» в соцсетях взволновались из-за возможного ухода Мбаппе, но L'equipe уверяет, что французский клуб не отпустит Килиана этим летом – никуда и ни за какую сумму.

3 комментария

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Игорь
Не может команда выиграть когда нет рабочих лошадок а в ПСЖ их нет. Во всяком случае не тянут ВОЗ как в других классных командах.
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Ophiomorph
Ответ Олег М
Было бы красиво, выиграв он лигу чемпионов все таки с псж. Опять пересобирать команду надо.
Будет красиво если ПСЖ так и продолжит вылетать в 1/8 каждый год, чтобы у катарцев горела пятая точка.
0
-1
-1
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Олег М
Было бы красиво, выиграв он лигу чемпионов все таки с псж. Опять пересобирать команду надо.
0
-1
-1
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