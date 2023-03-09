8 комментариев

Болельщика быстро скрутили стюарды.

Лионель Месси завершил выступление в Лиге чемпионов в 1/8 финала в третьем сезоне подряд.

В ответном матче «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:2 и вылетел по сумме двух матчей (0:3).

В сезоне-2021/22 «ПСЖ» с Лионелем Месси также вылетел на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» (2:3 по сумме двух матчей). В сезоне-2020/21 Месси завершил выступления в ЛЧ на этой стадии в составе «Барселоны» – сине-гранатовые уступили «ПСЖ» с общим счетом 2:5.

По окончании матча в Мюнхене болельщик прорвался на поле и накинулся на Лео – судя по всему, он высказывал какие-то претензии аргентинцу. Эмоции на лице Лео читаются безошибочно.