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😱😱😱Фанат накинулся на Месси после окончания матча с «Баварией»: Лео это явно разозлило🤬

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Болельщика быстро скрутили стюарды.

Лионель Месси завершил выступление в Лиге чемпионов в 1/8 финала в третьем сезоне подряд.

В ответном матче «ПСЖ» уступил «Баварии» со счетом 0:2 и вылетел по сумме двух матчей (0:3).

В сезоне-2021/22 «ПСЖ» с Лионелем Месси также вылетел на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» (2:3 по сумме двух матчей). В сезоне-2020/21 Месси завершил выступления в ЛЧ на этой стадии в составе «Барселоны» – сине-гранатовые уступили «ПСЖ» с общим счетом 2:5.

По окончании матча в Мюнхене болельщик прорвался на поле и накинулся на Лео – судя по всему, он высказывал какие-то претензии аргентинцу. Эмоции на лице Лео читаются безошибочно.

8 комментариев

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Бестрофейник 19/20
Ответ Barbambia
Ты про того что стюарды задержали? Если нет тогда твой пост должен быль под новостями из Саудовской Аравии.
😭😭😭
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Barbambia
Ответ Бестрофейник 19/20
Хоть какие-то эмоции появились на лице лучшего пенальтиста мира. А то уходил абсолютно безразличным
Ты про того что стюарды задержали? Если нет тогда твой пост должен быль под новостями из Саудовской Аравии.
0
0
0
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Real_v_dushe
Ему кроме катарских бабок ничего никогда не надо было, это ясно уже давно. Какие там болельщики, это только если работодатель попросит, то он перед болельщиками может уныло постоять.
+2
-1
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Александр Гончаров
Ответ Бестрофейник 19/20
Хоть какие-то эмоции появились на лице лучшего пенальтиста мира. А то уходил абсолютно безразличным
Роналду может поспорить за это звание.
+2
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0
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Алексей Юдин
Чё вылупился, бобо?
+5
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Сергей Булгаков
Месси вчера- УГ
+1
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Бестрофейник 19/20
Хоть какие-то эмоции появились на лице лучшего пенальтиста мира. А то уходил абсолютно безразличным
+4
-2
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Айлин 1990
Теперь все на лицо знают Эрнандес Эрнандеса.
+1
0
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