😁 «Я уже не помню, как выглядит счастливый Лео». Камеры поймали лицо Месси на последней тренировке «ПСЖ» - он светится от счастья
Вокруг Лионеля Месси все больше слухов о возможной смене клуба будущим летом.
Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает уже через несколько месяцев, поэтому ходят разговоры, что Лео может отправиться играть в США или вернуться в «Барселону». Причины самые разные - от банальной усталости до плохих отношений с некоторыми партнерами в «ПСЖ».
Тем не менее, вчерашняя тренировка «ПСЖ» показала, что Лео находится в отличном расположении духа.
Фанаты отреагировали.
💭 «Я уже не помню, как выглядит счастливый Месси».
💭 «Улыбка на тренировке отличается от счастья в клубе».
💭 «Вообще-то не каждый фанат «Барсы» хочет, чтобы он вернулся».
💭 «Не вижу причин для того, чтобы он покидал Париж».
💭 «А что он должен делать на тренировке? Плакать?».
1. Гн.м
2.чипсоед
3.Алчный гн.м
4.Пепси
5. Леопольд
6. Меська
7.меси
8.мэси
Ребята это не мое,я лишь скопировал