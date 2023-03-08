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😁 «Я уже не помню, как выглядит счастливый Лео». Камеры поймали лицо Месси на последней тренировке «ПСЖ» - он светится от счастья

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Вокруг Лионеля Месси все больше слухов о возможной смене клуба будущим летом.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает уже через несколько месяцев, поэтому ходят разговоры, что Лео может отправиться играть в США или вернуться в «Барселону». Причины самые разные - от банальной усталости до плохих отношений с некоторыми партнерами в «ПСЖ».

Тем не менее, вчерашняя тренировка «ПСЖ» показала, что Лео находится в отличном расположении духа.

Фанаты отреагировали.

💭 «Я уже не помню, как выглядит счастливый Месси».

💭 «Улыбка на тренировке отличается от счастья в клубе».

💭 «Вообще-то не каждый фанат «Барсы» хочет, чтобы он вернулся».

💭 «Не вижу причин для того, чтобы он покидал Париж».

💭 «А что он должен делать на тренировке? Плакать?».

2 комментария

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Великолепная Семёрка
Недавно один чувак написал все погянало мэси:

1. Гн.м
2.чипсоед
3.Алчный гн.м
4.Пепси
5. Леопольд
6. Меська
7.меси
8.мэси

Ребята это не мое,я лишь скопировал
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yd4q8hjfgc
Ну и ?смеется и смеётся человек
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