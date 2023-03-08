Вокруг Лионеля Месси все больше слухов о возможной смене клуба будущим летом.

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает уже через несколько месяцев, поэтому ходят разговоры, что Лео может отправиться играть в США или вернуться в «Барселону». Причины самые разные - от банальной усталости до плохих отношений с некоторыми партнерами в «ПСЖ».

Тем не менее, вчерашняя тренировка «ПСЖ» показала, что Лео находится в отличном расположении духа.

Фанаты отреагировали.

💭 «Я уже не помню, как выглядит счастливый Месси».

💭 «Улыбка на тренировке отличается от счастья в клубе».

💭 «Вообще-то не каждый фанат «Барсы» хочет, чтобы он вернулся».

💭 «Не вижу причин для того, чтобы он покидал Париж».

💭 «А что он должен делать на тренировке? Плакать?».