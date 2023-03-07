ПСЖ
Блог

💰 Стали известны невероятные подробности контракта Неймара с «ПСЖ». Выполняя несколько простых условий, он зарабатывает более полумиллиона евро в месяц

ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Неймар Неймар
Футбол Футбол

Дикая сумма!

В медиа появились любопытные пункты контракта Неймара с «ПСЖ». За выполнение нескольких требований он зарабатывает больше полумиллиона евро в месяц.

В 2017 году парижский клуб потряс мир футбола, заплатив за трансфер бразильского нападающего рекордную сумму в 222 миллиона евро. Эта сделка до сих пор остается самой крупной за всю историю.

Испанское издание El Mundo утверждает, что в рамках соглашения с парижанами бразилец ежемесячно зарабатывает 541 680 евро за то, что он «вежлив, пунктуален, дружелюбен и открыт для фанатов». В статье также сообщается, что по контракту Неймару запрещено критиковать тактическую установку клуба и что он должен избегать «негативных публичных комментариев о клубе, тех, кто там работает, и тех, кто его поддерживает».

Невероятная сумма за выполнение таких несложных условий, хотя нет никаких сомнений в том, что Неймар зарабатывает в столичном клубе баснословные суммы.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kontur90
Я про ПСЖ слова плохого не сказал, вопрос «Где мои деньги?»))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий