«Пари Сен-Жермен» официально объявил о новой травме Неймара.

После удара в правую лодыжку игроку парижского клуба снова предстоит операция, и он будет отсутствовать примерно три-четыре месяца, что является его самой продолжительной травмой с тех пор, как он выступал в Лиге 1.

Травма означает, что бразилец пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и мюнхенской «Баварией» на «Альянц Арене».

Неймар пропустил по крайней мере одну из игр плей-офф своей команды против «Реала» в сезоне 2017/2018, «Манчестер Юнайтед» в 2018/2019, «Барселоны» 2020/2021 и «Реала» 2021/2022.

Он сыграл только два матча 1/8 финала против Боруссии Дортмунд в 2020/2021.

Два года вне игры в "ПСЖ"

Время, проведенное Неймаром в лазарете "ПСЖ", с учетом перерыва из-за этой последней травмы, составляет примерно 731 день без игры, то есть два полных года.

Бразилец присоединился к парижской команде в сезоне 2017/2018, а это означает, что 10-й номер пропустил один из каждых двух сезонов.

С точки зрения конкуренции, Неймар пропустил в общей сложности 104 игры в "ПСЖ".

Бывший игрок «Барселоны» провел 173 матча во всех соревнованиях, а это означает, что капитан сборной Бразилии был травмирован примерно в 37,5% игр.

Список травм Неймара в "ПСЖ"

По данным Transfermarkt, это травмы бразильца за последние шесть сезонов:

22/23 - Операция на лодыжке, с 20.02.2023

22/23 - Травма лодыжки, с 25.11.2022 по 12.04.2022

22/11.2022 - Недостаточная физическая форма, с 02.11.2022 по 02.13.2022

22/11 - Травма лодыжки, с 29.11.2021 по 02.10.2022

22/21 - Дискомфорт в приводящей мышце, с 15.11.2021 по 18.11.2021

22/21 - Дискомфорт в приводящей мышце, с 10.16.2021 по 23.10.2021

21/20 - Отсутствие игровой готовности с 08.01.2021 по 26.08.2021

21/20 - Дискомфорт в приводящей мышце с 02.11.2021 по 19.03.2021

21/20 - Проблемы с лодыжкой, с 12.14.2020 по 01.10.2021

21/20 - Дискомфорт в приводящей мышце с 28.10.2020 по 19.11.2020

21/20 - Коронавирус, с 09.02.2020 по 09.11.2020

20/19 - Ушибы ребер, с 02.03.2020 по 02.06.2020

20/19 - Травма бедра, с 10.14.2019 по 20.11.2019

20/19 - Отсутствие игровой формы, с 08.10.2019 по 09.06.2019

18/19 - Разрыв связок голеностопного сустава, с 06.07.2019 по 08.09.2019

18/19 - Перелом плюсневой кости, с 24.01.2019 по 19.04.2019

19/18 - Дискомфорт в приводящей мышце, с 12.03.2018 по 12.02.2018

19/18 - Дискомфорт в приводящей мышце, с 11.21.2018 по 11.07.2018

18/17 - Перелом плюсневой кости, с 26.02.2018 по 27.05.2018

18/17 - Проблемы с бедром, с 19.01.2018 по 25.01.2018

18/17 - Боль, с 01.11.2018 по 01.15.2018