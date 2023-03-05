В субботу Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ», хотя ему всего 24 года. Форвард обошел Эдинсона Кавани и вышел на первое место, забив 201-й гол за клуб.

«Я играю, чтобы творить историю, и я всегда говорил, что хочу творить историю во Франции, в столице родной страны, в моем городе, и я это делаю. Это великолепно, но многое еще предстоит сделать», – заявил Килиан после игры.

Некоторые фанаты «ПСЖ» считают, что слова Килиана являются гарантией того, что он не покинет клуб в ближайшее время – даже несмотря на сохраняющийся интерес мадридского «Реала».