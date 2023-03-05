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🐼 🦛 🐐 «Панда! Гиппопотам! Эмм... Месси?». Ролик, на котором ребенок отгадывает животных, штурмует тренды Твиттера 👶

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Кроме Месси, GOATа нет!

В Твиттере активно набирает просмотры уморительный ролик, который до определенного момента сложно связать с Лионелем Месси.

Мы видим, как отец показывает ребенку карточки с животными, а тот их без труда отгадывает. И вот настал этот момент - нужно отгадать козла.

Немного поколебавшись малыш дает правильный ответ - Месси.

Напомним, что GOAT (на английском - козел) расшифровывается как Greatest Of All Time, то бишь «Величайший на все времена».

Может быть пора вносить изменения в словари и учебники?

4 комментария

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прощай Роналду
- кто лучший футболист
-Месси!
-почему?
-патамушта!
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Дмитрий Гончаров
версия, что папа объяснил ребенку, что "Месси - козёл" не рассматривается?
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fellx
Ну такие родители ещё ничего, во многих семьях из Средней Азии отцы назвали детей Марадоной, Месси и даже Мбаппе. Пик идиотства
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Veles3101
Нужен ещё camel 🐪 и ответ ребенка "Siuuuuuuuu"
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