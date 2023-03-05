Кроме Месси, GOATа нет!

В Твиттере активно набирает просмотры уморительный ролик, который до определенного момента сложно связать с Лионелем Месси.

Мы видим, как отец показывает ребенку карточки с животными, а тот их без труда отгадывает. И вот настал этот момент - нужно отгадать козла.

Немного поколебавшись малыш дает правильный ответ - Месси.

Напомним, что GOAT (на английском - козел) расшифровывается как Greatest Of All Time, то бишь «Величайший на все времена».

Может быть пора вносить изменения в словари и учебники?