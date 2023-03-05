🐼 🦛 🐐 «Панда! Гиппопотам! Эмм... Месси?». Ролик, на котором ребенок отгадывает животных, штурмует тренды Твиттера 👶
Кроме Месси, GOATа нет!
В Твиттере активно набирает просмотры уморительный ролик, который до определенного момента сложно связать с Лионелем Месси.
Мы видим, как отец показывает ребенку карточки с животными, а тот их без труда отгадывает. И вот настал этот момент - нужно отгадать козла.
Немного поколебавшись малыш дает правильный ответ - Месси.
Напомним, что GOAT (на английском - козел) расшифровывается как Greatest Of All Time, то бишь «Величайший на все времена».
Может быть пора вносить изменения в словари и учебники?
-Месси!
-почему?
-патамушта!