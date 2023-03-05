Потратили много сил на «Нант».

26 тур французской Лиги 1 принес «ПСЖ» не только трудную победу над «Нантом» (4:2), но и установление сразу двух рекордов: одного клубного и одного личного.

В предыдущем туре на «Велодроме» против «Марселя» форвард Килиан Мбаппе забил 200-й мяч за клуб, что позволило ему сравняться с лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» Эдинсоном Кавани. Сегодня Донателло забил 201-й мяч и обошел уругвайского товарища. Скорее всего, уже в ближайшие годы француз оторвется от преследователей настолько, что его рекорд побьют очень нескоро.

После матча Килиан получил заслуженные обнимашки от Неймара, который пришел на матч на костылях и в забавной «пижаме».

Для Лионеля Месси сегодняшняя игра также стала знаковой: 1000-ое результативное очко (701 гол и 299 голевых передач) за всю профессиональную карьеру − «Барселона» плюс «ПСЖ».