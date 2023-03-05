«Чувак думает, что он Марадона». Фанаты «ПСЖ» уверены, что второй гол «Нанта» был забит с нарушением
В матче против «Нанта» «ПСЖ» вел со счетом 2:0 к 17-й минуте. Забил Месси, а Хаджам отправил мяч в собственные ворота.
Неожиданно гости сделали камбэк! Только поклонники парижан уверены: второй гол «Нанта» был забит с нарушением правил. Фанаты считают, что Ганаго рукой помог мячу попасть в ворота Доннаруммы.
Скриншоты, конечно, не передают динамику эпизода, но все же взглянем на них, чтобы иметь некое представление о втором голе «Нанта».
Маркиньос моментально попытался оспорить взятие ворот «ПСЖ».
Доннарумме что-то тоже не понравилось.
Фанаты «ПСЖ» убеждены в том, что такой мяч засчитывать было нельзя. Своим недовольством болельщики делятся в соцсетях:
💭 «Чувак думает, что он Марадона. А куда смотрел арбитр, когда засчитывал гол, забитый рукой?»
💭 «Не могу поверить, что в современном мире засчитываются такие мячи».
💭 «На повторе четко видно, что он сыграл рукой. Это ограбление! Из-за этой ошибки судьи «ПСЖ» могу упустить победу».
Но парижане все же выиграли. Во втором тайме Данилу и Мбаппе забили, принося своей команде три очка.
Как вы оцениваете второй гол «Нанта»? Действительно ли Ганаго нарушил правила?
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