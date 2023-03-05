В матче против «Нанта» «ПСЖ» вел со счетом 2:0 к 17-й минуте. Забил Месси, а Хаджам отправил мяч в собственные ворота.

Неожиданно гости сделали камбэк! Только поклонники парижан уверены: второй гол «Нанта» был забит с нарушением правил. Фанаты считают, что Ганаго рукой помог мячу попасть в ворота Доннаруммы.

Скриншоты, конечно, не передают динамику эпизода, но все же взглянем на них, чтобы иметь некое представление о втором голе «Нанта».

Маркиньос моментально попытался оспорить взятие ворот «ПСЖ».

Доннарумме что-то тоже не понравилось.

Фанаты «ПСЖ» убеждены в том, что такой мяч засчитывать было нельзя. Своим недовольством болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Чувак думает, что он Марадона. А куда смотрел арбитр, когда засчитывал гол, забитый рукой?»

💭 «Не могу поверить, что в современном мире засчитываются такие мячи».

💭 «На повторе четко видно, что он сыграл рукой. Это ограбление! Из-за этой ошибки судьи «ПСЖ» могу упустить победу».

Но парижане все же выиграли. Во втором тайме Данилу и Мбаппе забили, принося своей команде три очка.

Как вы оцениваете второй гол «Нанта»? Действительно ли Ганаго нарушил правила?