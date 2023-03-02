В 26-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимает в гостях «Нант». Этим вечером Мбаппе может войти в историю клуба, если забьет гол.

Сейчас на счету Килиана 200 мячей за парижан. По этому показателю француз сравнялся с Кавани, который долгое время был лучшим бомбардиром столичной команды. Если Мбаппе поразит ворота «Нанта», он станет абсолютным рекордсменом.

На потенциально историческую игру Килиан вышел в особых бутсах с надписью «наследие Кикса (прозвище Мбаппе – прим. ред.)».

Забьет ли Мбаппе?