Кристоф Гальтье побеседовал с журналистами на пресс-конференции перед встречей «ПСЖ» с «Нантом». Среди прочего тренер охарактеризовал роль Серхио Рамоса в команде:

«Он один из лучших игроков с большим количеством титулов. Уровень Серхио очень высок, но прошлый сезон был для него тяжелым из-за травм. Рамос является тем самым примером, который должен быть в раздевалке с точки зрения профессионализма, требовательности. Он прирожденный лидер. Он выступает на своем уровне. Это игрок определенного возраста, но с очень богатым опытом. Серхио каждый день выполняет все требования, чтобы оставаться на очень высоком уровне, подовая пример другим игрокам».

Рамос важен не только в раздевалке, но и на поле. В этом сезоне испанский защитник провел 33 матча во всех соревнованиях. На его счету – два гола и один ассист.

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Как считаете, Рамос останется в Париже на следующий сезон?