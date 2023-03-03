Маловероятно, что Месси окажется в МЛС. Всему виной − один турнир
Хочет готовиться играя с лучшими.
Журналист La Vanguardia Анаис Марти рассказал о том, что переезд в MLS этим летом не будет приоритетом для Лионеля Месси. Игрок хочет продолжать играть на высшем уровне, чтобы наилучшим образом подготовиться к Копа Америки 2024 года. Интерес к игроку проявляется клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».
Будущее 35-летнего игрока до сих пор неясно. «ПСЖ» предложил контракт с понижением зарплаты на 30%, так как клубу нужно вписаться в ФФП, но игрок отклонил сделку.
Отец и агент Лео Хорхе Месси встречался с Жоаном Лапортой, но возвращение в «Барселону» крайне маловероятно, так как у клуба не лучшее финансовое положение.
Напомним, что контракт форварда с «ПСЖ» истекает по окончании сезона.
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