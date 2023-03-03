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Маловероятно, что Месси окажется в МЛС. Всему виной − один турнир

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Хочет готовиться играя с лучшими.

Журналист La Vanguardia Анаис Марти рассказал о том, что переезд в MLS этим летом не будет приоритетом для Лионеля Месси. Игрок хочет продолжать играть на высшем уровне, чтобы наилучшим образом подготовиться к Копа Америки 2024 года. Интерес к игроку проявляется клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами».

Будущее 35-летнего игрока до сих пор неясно. «ПСЖ» предложил контракт с понижением зарплаты на 30%, так как клубу нужно вписаться в ФФП, но игрок отклонил сделку.

Отец и агент Лео Хорхе Месси встречался с Жоаном Лапортой, но возвращение в «Барселону» крайне маловероятно, так как у клуба не лучшее финансовое положение.

Напомним, что контракт форварда с «ПСЖ» истекает по окончании сезона.

1 комментарий

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Rafa Mekhraliev
Такого Лео ни МЛС, ни АрабыСтан не увидят. Если и будет он когда-то там, то когда ему будет лет за 40. И то вероятность маленькая.
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