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Вчера неизвестные напали на магазин жены Месси и оставили угрозу футболисту. Это преступление публично осудил президент Аргентины ✊

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На родине за Месси стоят горой.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что он обеспокоен появлением угроз в адрес Лионеля Месси.

Вчера ночью неизвестные обстреляли продуктовый магазин, принадлежащий родственникам жены Лео, Антонеле Рокуццо. Преступление произошло в городе Росарио, на родине нападающего «ПСЖ». Нападавшие оставили послание для футболиста:

«Месси, мы ждем тебя. Явкин [мэр Росарио Пабло Явкин – Sports.ru] – наркоторговец, он тебе не поможет».

На следующий день после инцидента президент Аргентины выпустил заявление:

«Я проснулся от очень неприятных новостей. Я немедленно связался с мэром Пабло Явкиным и поговорил напрямую с начальником полицейского штаба. Я сказал ему, что нужно что-то предпринять. Мы многое делаем, но, очевидно, нужно еще что-то. Проблема насилия и организованной преступности очень серьезна».

Это преступление может серьезно повлиять на желание Лионеля Месси вернуться на родину, чтобы завершить футбольную карьеру. Многие медиа сообщали, что звезда «ПСЖ» может отправиться в клуб детства «Ньюэллс Олд Бойз». Однако теперь такая перспектива выглядит сомнительной.

2 комментария

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Rafa Mekhraliev
Одного никак не пойму. Аргентина живет футболом. Это знают все. А этот парень бился и отдавал всего себя за эту сборную лет 20. Вернул им титул чемпиона мира. Вернул радость. В голове просто не укладывается… За что такая ненависть?
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Игорь Климов
Лео Месси национальный герой Аргентины, а это значит, что скоро сами аргентинцы найдут этих нарушителей.
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