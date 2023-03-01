Тревожные новости из Аргентины.

AP сообщает со ссылкой Fox Sports, что двое злоумышленников обстреляли супермаркет Unico в Росарио.

Супермаркет принадлежит родителям Антонеллы Роккуццо, жены Месси, с которой он состоит в отношениях с 2008 года.

В полицейских отчетах говорится, что по магазину было произведено не менее двух десятков выстрелов, однако еще большее беспокойство вызывает тот факт, что для звезды футбола была оставлена ​​записка.

В записке говорилось: «Месси, мы ждем тебя. Явкин (мэр Росарио Пабло Явкин – Sports.ru) – наркоторговец, он тебе не поможет».

Сам Явкин выразил свое недовольство местными властями и нехваткой полицейских, поскольку преступность становится все более и более распространенной.

В радиоинтервью он озвучил подозрение в причастности к нападению сотрудников федеральных силовых структур, сообщает Fox Sports.

Он сказал: «Я сомневаюсь во всех, даже в тех, кто должен нас защищать».

«Понятно, что те, у кого есть оружие и возможность расследовать преступников, этого не делают, и любой банде очень легко осуществить что-то подобное».

Селия Арена, министр юстиции провинции Санте-Фе, заявила, что нападение было совершено для запугивания широких слоев населения путем давления на столь известную фигуру, как Лео.

Она написала в социальных сетях: «Цель состоит в том, чтобы преднамеренно вызвать страх среди населения и обескуражить тех из нас, кто борется с преступным насилием, зная, что это будет событием глобального значения».

В конце этого месяца Аргентина проведет два товарищеских матча, для участия в которых Месси будет вынужден приехать на родину.