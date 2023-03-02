10 комментариев

Упс😘 Месси на премии The Best хотел поцеловать Мбаппе – Килиан с улыбкой остановил Лео😱
Перепутал с Антонеллой? 😅
Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины получил от ФИФА приз The Best лучшему футболисту прошедшего года.
Через мгновение после объявления победителя Лео потянулся к сидящему рядом Килиану Мбаппе и, похоже, собирался того поцеловать – француз рассмеялся и ограничился рукопожатием.
Судя по всему, Лео забыл, что его жена Антонелла Рокуццо сидит с другой стороны, и потянулся не туда. Бывает 😅
Киллиан на выходных заявил о домогательствах. Он не хотел выдвигать обвинения,но Прокуратура всё же завела дело. Обвинений игроку пока не предъявлено.
Аргентинцы (мужчины) когда здороваются, поздравляют друг друга могут и поцеловать друг друга в щечку по братски, во многих народах это считается нормально