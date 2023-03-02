10 комментариев

Перепутал с Антонеллой? 😅

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины получил от ФИФА приз The Best лучшему футболисту прошедшего года.

Через мгновение после объявления победителя Лео потянулся к сидящему рядом Килиану Мбаппе и, похоже, собирался того поцеловать – француз рассмеялся и ограничился рукопожатием.

Судя по всему, Лео забыл, что его жена Антонелла Рокуццо сидит с другой стороны, и потянулся не туда. Бывает 😅