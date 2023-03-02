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Упс😘 Месси на премии The Best хотел поцеловать Мбаппе – Килиан с улыбкой остановил Лео😱

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Перепутал с Антонеллой? 😅

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины получил от ФИФА приз The Best лучшему футболисту прошедшего года.

Через мгновение после объявления победителя Лео потянулся к сидящему рядом Килиану Мбаппе и, похоже, собирался того поцеловать – француз рассмеялся и ограничился рукопожатием.

Судя по всему, Лео забыл, что его жена Антонелла Рокуццо сидит с другой стороны, и потянулся не туда. Бывает 😅

10 комментариев

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Pepe Frog
Ответ TravenS
По такой логике все сербы геи
Так и есть
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Rule1
В догонку :
Киллиан на выходных заявил о домогательствах. Он не хотел выдвигать обвинения,но Прокуратура всё же завела дело. Обвинений игроку пока не предъявлено.
+2
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+2
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Роман Александрович
Нет, он не перепутал
Аргентинцы (мужчины) когда здороваются, поздравляют друг друга могут и поцеловать друг друга в щечку по братски, во многих народах это считается нормально
+2
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+1
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TravenS
Ответ Pepe Frog
Нуууу . Не знаю не знаю ошибся ли Месси . Может он гей ? Это вопрос, а не утверждение.
По такой логике все сербы геи
+1
-1
0
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fellx
Там на другом посте сектанты сравнивали как получал Роналду и Месси на премии, заранее вырезав часть с Мбаппе. Мдас
0
-1
-1
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Pepe Frog
Нуууу . Не знаю не знаю ошибся ли Месси . Может он гей ? Это вопрос, а не утверждение.
0
-2
-2
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Pepe Frog
Ответ Rad0
Спортс, сдаёте позиции. Правильный заголовок - Месси домогался Мбаппе на премии The Best
😅
0
0
0
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Rad0
Спортс, сдаёте позиции. Правильный заголовок - Месси домогался Мбаппе на премии The Best
+13
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+12
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Заяцволк
Очевидно, обнять хотел, но немного расстояние не рассчитал, увидел страшное лицо, которое оказалось слишком близко, и сам вовремя отвернул голову
+1
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Терминатор///Айлбибекович
чушь
+4
-2
+2
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