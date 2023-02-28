На днях «ПСЖ» разгромил «Марсель» на выезде (0:3), главные герои матча – Лео Месси и Килиан Мбаппе, соорудившие все три мяча.

У Килиана – два гола и ассист. Вероятно, француз чувствовал прилив энергии весь матч, поскольку вколотил первый мяч уже на 25 минуте.

Мбаппе был в очень хорошем настроении – вот так расслаблено издевался над защитником «Марселя» ложным рывком:

Мяч тогда был даже не в игре – но Килиан куражился и издевательски смеялся над оппонентом.