Инициатива разошлась по всему миру.

В феврале Турцию и Сирию потрясло серьезное землетрясение магнитудой более 7 баллов по шкале Рихтера. Погибло более 45 тысяч человек, сотни тысяч оказались без крова, в странах возникла гуманитарная катастрофа. Турецкая футбольная федерация запустила акцию «OmuzOmuza» («Плечо к плечу»), которая объединила ведущих спортсменов по всему миру. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе объявил о том, что готов присоединиться к инициативе.

«То, что произошло, − действительно большая трагедия, − сказал Мбаппе в эфире beIN SPORTS Türkiye. − Должно быть, это была трагедия, которую невозможно представить в воображении. Мне трудно оценить, через что прошли турки. Наша сегодняшняя задача для меня экстраординарна. Мировое футбольное сообщество объединится и поддержит Турцию. Эта программа уникальна для меня, и я горжусь тем, что являюсь ее частью.

Я буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства, чтобы помочь детям. Как человек, который всегда старается быть полезным, я сделаю все возможное и для Турции. Я думаю, что в Турции все будет намного лучше. Надеюсь, мы сделаем так, чтобы турецкие дети снова смеялись».

Помимо Килиана Мбаппе к «OmuzOmuza» присоединились Элиф Элмаз, Неймар, Жорже Жезуш, Фатих Терим и многие другие. А форвард «ПСЖ» Лионель Месси через свой фонд отправил в Турцию гуманитарную помощь.