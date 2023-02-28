Месси получил награду впервые с 2019 года.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку года. 35-летний аргентинец получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ») и Карима Бензема («Реал»).

Месси стал игроком года по версии ФИФА второй раз в карьере. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, тогда в тройку также вошли Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду.

А после получения награды Лео произнес вдохновляющую речь и даже подшутил над своими сыновьями.

«Приятно снова быть здесь, с Бензема (хотя его здесь и нет), с Килианом, так как они оба провели отличный год», - сказал он.

«Это честь для меня. Я хочу поблагодарить своих партнеров, в том числе нашего тренера Скалони, мы здесь представляем их всех (сборную Аргентины), поскольку без них нас бы здесь не было. Это признание той роли, которую они сыграли в том, чего мы достигли».

«Это был сумасшедший год для меня. Я осуществил свою мечту после стольких «сражений» и такой решимости победить».

«Победа на чемпионате мира - самое прекрасное, что случилось в моей карьере. Это мечта многих, но лишь немногие могут ее осуществить».

«Я хочу поблагодарить свою семью, народ Аргентины, так как это навсегда останется в нашей памяти».

«Я хочу поцеловать своих детей, которые смотрят это, Тьяго, Матео и Чиро, я люблю вас… а теперь ложитесь спать!» - пошутил в конце Месси😂😂😂