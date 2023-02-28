ПСЖ
Блог

Месси произнес идеальную речь после получения награды The Best: а в конце даже вставил семейную шутку😂😂😂

Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Месси получил награду впервые с 2019 года.

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку года. 35-летний аргентинец получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ») и Карима Бензема («Реал»).

Месси стал игроком года по версии ФИФА второй раз в карьере. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, тогда в тройку также вошли Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду.

А после получения награды Лео произнес вдохновляющую речь и даже подшутил над своими сыновьями.

«Приятно снова быть здесь, с Бензема (хотя его здесь и нет), с Килианом, так как они оба провели отличный год», - сказал он.

«Это честь для меня. Я хочу поблагодарить своих партнеров, в том числе нашего тренера Скалони, мы здесь представляем их всех (сборную Аргентины), поскольку без них нас бы здесь не было. Это признание той роли, которую они сыграли в том, чего мы достигли».

«Это был сумасшедший год для меня. Я осуществил свою мечту после стольких «сражений» и такой решимости победить».

«Победа на чемпионате мира - самое прекрасное, что случилось в моей карьере. Это мечта многих, но лишь немногие могут ее осуществить».

«Я хочу поблагодарить свою семью, народ Аргентины, так как это навсегда останется в нашей памяти».

«Я хочу поцеловать своих детей, которые смотрят это, Тьяго, Матео и Чиро, я люблю вас… а теперь ложитесь спать!» - пошутил в конце Месси😂😂😂

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кущий
очень хорош. "а теперь ложитесь спать" - не только детям адресовано)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Молоток Лёня,в первую очередь ты отец ! А уже потом,один из трёх величайший в истории футбола.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raybay
надо ввести традицию чтобы кубок вручал прошлогодний победитель (в случае если конечно есть новый) , это будет очень справедливо и последовательно, в случае от отказа соблюдать традицию надо лишать приза
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raybay
" Это мечта многих, но лишь немногие могут ее осуществить"
очень точно сказано
мы рождены чтобы превращать мечты в реальность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Rafa Mekhraliev
А когда Бензема получал зм, Месси участвовал. Вот поэтому и достоин Бенз такого подкола. Месси хорош))
Где ты это придумал?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rafa Mekhraliev
А когда Бензема получал зм, Месси участвовал. Вот поэтому и достоин Бенз такого подкола. Месси хорош))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий