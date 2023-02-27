«ПСЖ» на выезде разгромил «Марсель» со счетом 3:0. Мбаппе сделал дубль и отдал ассист.

После игры Килиан в соцсетях поделился фотографией с матча, подписав: «Мы «Пари Сен-Жермен».

Есть в футболе негласное правило – не стоит лайкать посты заклятых соперников своей команды. Особенно если этот самый соперник накануне разгромил твой клуб. Видимо, 15-летний игрок «Марселя» Энзо Стерналь о таком правиле не слышал и лайкнул пост Мбаппе.

К сожалению, этот лайк не остался незамеченным. Фанаты «Марселя» подняли шум, юноше пришлось извиняться. Энзо написал в своих соцсетях:

«Я бы хотел извиниться за то, что поставил лайк на неуместный пост, еще раз приношу свои извинения всем болельщикам и клубу. Я игрок этого великого клуба, коим является «Олимпик Марсель», я являюсь фанатом этого клуба на протяжении долгого времени, и я отдам все за эти цвета».

Энзо так же выступает за юношескую сборную Франции. За молодежку «синих» Стерналь провел пять матчей и забил один гол. Неудивительно, что юноша восхищается Килианом Мбаппе, который в 2018 году помог сборной Франции стать чемпионом мира.

Как считаете, стоит ли из-за простого лайка поднимать такой шум?