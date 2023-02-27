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15-летниму игроку «Марселя» пришлось извиняться за лайк под постом Мбаппе. Накануне «ПСЖ» разгромил южан

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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«ПСЖ» на выезде разгромил «Марсель» со счетом 3:0. Мбаппе сделал дубль и отдал ассист.

После игры Килиан в соцсетях поделился фотографией с матча, подписав: «Мы «Пари Сен-Жермен».

Есть в футболе негласное правило – не стоит лайкать посты заклятых соперников своей команды. Особенно если этот самый соперник накануне разгромил твой клуб. Видимо, 15-летний игрок «Марселя» Энзо Стерналь о таком правиле не слышал и лайкнул пост Мбаппе.

К сожалению, этот лайк не остался незамеченным. Фанаты «Марселя» подняли шум, юноше пришлось извиняться. Энзо написал в своих соцсетях:

«Я бы хотел извиниться за то, что поставил лайк на неуместный пост, еще раз приношу свои извинения всем болельщикам и клубу. Я игрок этого великого клуба, коим является «Олимпик Марсель», я являюсь фанатом этого клуба на протяжении долгого времени, и я отдам все за эти цвета».

Энзо так же выступает за юношескую сборную Франции. За молодежку «синих» Стерналь провел пять матчей и забил один гол. Неудивительно, что юноша восхищается Килианом Мбаппе, который в 2018 году помог сборной Франции стать чемпионом мира.

Как считаете, стоит ли из-за простого лайка поднимать такой шум?

3 комментария

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Андрей Бандалак
Ответ F_Totti
Парень поставил лайк публикации. Потому что ему нравится футболист. Решил его поддержать. Это звезда не только мирового масштаба - в первую очередь национального. Какая разница где он играет? Да и среди 1 миллиона 624 тысяч лайков - найти 15 летнего школотрона фаната и на него сагрится. Глупее повода для (как это, нынче слово называется, забыл - когда толпой угнетают одного) не придумать.
Я инстой не пользуюсь но наверное у него алгоритм такой, что если ставит лайк кому-то то приходит уведомление друзьям (т.е. и коллегам по ОМ), соцсети это зло)))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F_Totti
Парень поставил лайк публикации.
Потому что ему нравится футболист. Решил его поддержать.
Это звезда не только мирового масштаба - в первую очередь национального.
Какая разница где он играет?
Да и среди 1 миллиона 624 тысяч лайков - найти 15 летнего школотрона фаната и на него сагрится. Глупее повода для (как это, нынче слово называется, забыл - когда толпой угнетают одного) не придумать.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sanjar Akhmedoff
Че за бред? Пусть пацан делает че хочет будьте мужчинами люди
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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