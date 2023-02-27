Это было просто.

«ПСЖ» без проблем обыграл «Марсель», и в первую очередь это заслуга Мбаппе и Месси. Этот дуэт соорудил три гола: Лионель забил и дважды ассистировал Килиану, француз заколотил два мяча и сделал результативную передачу на аргентинца.

Два нападающих закономерно получили наивысшие оценки по версии портала SofaScore ― у Лео даже выше, потому что он довольно активно участвовал в отборах.

В целом, все игроки парижского клуба получили очень высокие оценки за выступление на «Велодроме». Давай посмотрим их все:

А также на показатели всей команды (парижане во второй колонке):

А чей вклад вы бы оценили выше всего?