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Месси невероятен, Мбаппе ― почти так же хорош. Оценки игроков «ПСЖ» за победу над «Марселем»

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Это было просто.

«ПСЖ» без проблем обыграл «Марсель», и в первую очередь это заслуга Мбаппе и Месси. Этот дуэт соорудил три гола: Лионель забил и дважды ассистировал Килиану, француз заколотил два мяча и сделал результативную передачу на аргентинца.

Два нападающих закономерно получили наивысшие оценки по версии портала SofaScore ― у Лео даже выше, потому что он довольно активно участвовал в отборах.

В целом, все игроки парижского клуба получили очень высокие оценки за выступление на «Велодроме». Давай посмотрим их все:

А также на показатели всей команды (парижане во второй колонке):

А чей вклад вы бы оценили выше всего?

2 комментария

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vwzx8mx5vh
Ответ Айлин 1990
2 момента 1 на 1 Мбапе не реализовал от Месси. Счёт был бы 5:0 И себе в копилку минус голов и минус ассистов для Месси. Но и 3:0 не плохой счёт.
Вроде был один только такой
+1
0
+1
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Айлин 1990
2 момента 1 на 1 Мбапе не реализовал от Месси. Счёт был бы 5:0
И себе в копилку минус голов и минус ассистов для Месси.
Но и 3:0 не плохой счёт.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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