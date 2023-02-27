Месси невероятен, Мбаппе ― почти так же хорош. Оценки игроков «ПСЖ» за победу над «Марселем»
Это было просто.
«ПСЖ» без проблем обыграл «Марсель», и в первую очередь это заслуга Мбаппе и Месси. Этот дуэт соорудил три гола: Лионель забил и дважды ассистировал Килиану, француз заколотил два мяча и сделал результативную передачу на аргентинца.
Два нападающих закономерно получили наивысшие оценки по версии портала SofaScore ― у Лео даже выше, потому что он довольно активно участвовал в отборах.
В целом, все игроки парижского клуба получили очень высокие оценки за выступление на «Велодроме». Давай посмотрим их все:
А также на показатели всей команды (парижане во второй колонке):
А чей вклад вы бы оценили выше всего?
И себе в копилку минус голов и минус ассистов для Месси.
Но и 3:0 не плохой счёт.