8 комментариев

Помогло взаимодействие с Мбаппе.

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси забил свой 700-й гол на клубном уровне. Помог ему в этом партнер по нападению Килиан Мбаппе. Француз увидел рывок аргентинца в центре штрафной и точно покатил ему в ноги. Оставалось не промахнуться.

Интересно, что несколькими минутами ранее Месси ассистировал Мбаппе. Вот это химия между двумя топовыми игроками!

На счету аргентинца стало 672 гола за «Барселону» и 28 мячей за «ПСЖ».

Ведущие мировые онлайн СМИ тут же отреагировали на это достижение Месси.