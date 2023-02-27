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⚽️Есть 700! Лионель Месси достиг исторического числа голов и не думает останавливаться

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Помогло взаимодействие с Мбаппе.

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси забил свой 700-й гол на клубном уровне. Помог ему в этом партнер по нападению Килиан Мбаппе. Француз увидел рывок аргентинца в центре штрафной и точно покатил ему в ноги. Оставалось не промахнуться.

Интересно, что несколькими минутами ранее Месси ассистировал Мбаппе. Вот это химия между двумя топовыми игроками!

На счету аргентинца стало 672 гола за «Барселону» и 28 мячей за «ПСЖ».

Ведущие мировые онлайн СМИ тут же отреагировали на это достижение Месси.

8 комментариев

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48vvrh6twx
а у Кри Ро сколько?
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Flow market Victor Mercedes
🚀Нормальный
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Flow market Victor Mercedes
Этого парня даже второй ЧМ не остановит👑🇦🇷
+1
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Машина Мощная
Ответ Altim
В туалет захочешь - вспомнишь))
Аль - Моча? :-D
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0
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Altim
Ответ Машина Мощная
Напоминаю, что у этого GOATa 0 голов в составе Аль-....не могу дальше вспомнить точное название.
В туалет захочешь - вспомнишь))
+2
0
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Alexlagodny
А совсем недавно был пятисотый в ворота Реала. Браво!
+1
-1
0
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Машина Мощная
Напоминаю, что у этого GOATa 0 голов в составе Аль-....не могу дальше вспомнить точное название.
+2
-2
0
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Hella black
Лео хорош сегодня,сфокусирован и полезен как никогда. В Мюнхене ждём в таком же настрое !
+1
-1
0
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