«ПСЖ» провел открытую тренировку на «Парк де Пренс». На стадион пришли 30 тысяч человек
В 25-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправится на выезд в Марсель. 8 февраля «Олимпик» выбил парижан из Кубка Франции, одержав над командой Гальтье победу со счетом 2:1.
Перед дерби «ПСЖ» организовал открытую тренировку на «Парк де Пренс». Французские медиа сообщают, что на стадион пришли около 30 тысяч человек. Тренировка длилась час, вход на арену стоил всего 9 евро.
Парижские ультрас дали понять команде, что рассчитывают на победу «ПСЖ» в Марселе. Фанаты вывесили баннер с надписью «один раз, но не дважды, будьте к ним безжалостны».
На стадионе царила потрясающая атмосфера – не хуже, чем в дни матчей.
На тренировке был даже диктор.
Лео Месси оценил заряды болельщиков.
Без пиротехники не обошлось.
В беседе с журналистами издания L’Equipe болельщики, посетившие открытую тренировку, признались, что такое мероприятие было необходимо для налаживания отношений между клубом и фанатами. Один болельщик сказал:
«Обычно мы должны потратить не менее 60 евро, чтобы посетить матч. Сегодня мы заплатили 9 евро и за эти деньги час наблюдали за тем, как Мбаппе, Месси и другие играют в футбол в течение часа. Чего еще просить?»
«ПСЖ» поддержка фанатов необходима. Впереди у команды тяжелые выезды в Марсель и в Мюнхен.
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