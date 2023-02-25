В 25-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправится на выезд в Марсель. 8 февраля «Олимпик» выбил парижан из Кубка Франции, одержав над командой Гальтье победу со счетом 2:1.

Перед дерби «ПСЖ» организовал открытую тренировку на «Парк де Пренс». Французские медиа сообщают, что на стадион пришли около 30 тысяч человек. Тренировка длилась час, вход на арену стоил всего 9 евро.

Парижские ультрас дали понять команде, что рассчитывают на победу «ПСЖ» в Марселе. Фанаты вывесили баннер с надписью «один раз, но не дважды, будьте к ним безжалостны».

На стадионе царила потрясающая атмосфера – не хуже, чем в дни матчей.

На тренировке был даже диктор.

Лео Месси оценил заряды болельщиков.

Без пиротехники не обошлось.

В беседе с журналистами издания L’Equipe болельщики, посетившие открытую тренировку, признались, что такое мероприятие было необходимо для налаживания отношений между клубом и фанатами. Один болельщик сказал:

«Обычно мы должны потратить не менее 60 евро, чтобы посетить матч. Сегодня мы заплатили 9 евро и за эти деньги час наблюдали за тем, как Мбаппе, Месси и другие играют в футбол в течение часа. Чего еще просить?»

«ПСЖ» поддержка фанатов необходима. Впереди у команды тяжелые выезды в Марсель и в Мюнхен.