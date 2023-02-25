Серхио Агуэро, возможно, слил информацию о следующем клубе Лионеля Месси.

Агуэро был лучшим другом Месси с тех пор, как они играли за молодежные сборные Аргентины, и дуэт постоянно общается.

Но рекордсмен «Манчестер Сити» вполне мог испортить планы Месси на будущее в недавнем интервью.

Говорят, что 35-летний футболист откладывает новый контракт с «Пари Сен-Жермен», и ходят слухи, что его отец и агент Хорхе ведут переговоры о сенсационном возвращении в «Барселону».

Тем не менее, Агуэро утверждает, что победитель чемпионата мира думает о возвращении в клуб своего детства.

«Он серьезно рассматривает возможность играть за «Ньюэллс», — сказал Агуэро UOL.

Бывшей звезде сборной Аргентины и «Ливерпуля» Макси Родригесу пришлось вмешаться, прежде чем Агуэро раскрыл слишком много, сказав: «Кун есть Кун. Он не может молчать. Посмотрим. Трудно говорить об этом, потому что создается гигантский клубок слухов. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет. Мы не будем опережать факты».