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Агуэро мог случайно слить новый клуб Месси журналистам. Лео готовится к великому возвращению?

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Серхио Агуэро, возможно, слил информацию о следующем клубе Лионеля Месси.

Агуэро был лучшим другом Месси с тех пор, как они играли за молодежные сборные Аргентины, и дуэт постоянно общается.

Но рекордсмен «Манчестер Сити» вполне мог испортить планы Месси на будущее в недавнем интервью.

Говорят, что 35-летний футболист откладывает новый контракт с «Пари Сен-Жермен», и ходят слухи, что его отец и агент Хорхе ведут переговоры о сенсационном возвращении в «Барселону».

Тем не менее, Агуэро утверждает, что победитель чемпионата мира думает о возвращении в клуб своего детства.

«Он серьезно рассматривает возможность играть за «Ньюэллс», — сказал Агуэро UOL.

Бывшей звезде сборной Аргентины и «Ливерпуля» Макси Родригесу пришлось вмешаться, прежде чем Агуэро раскрыл слишком много, сказав: «Кун есть Кун. Он не может молчать. Посмотрим. Трудно говорить об этом, потому что создается гигантский клубок слухов. Давайте подождем и посмотрим, что произойдет. Мы не будем опережать факты».

1 комментарий

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Dzh SG
агуэро подливает
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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