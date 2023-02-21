При этом причины всегда разные, а цель практически всегда одна.

Форвард «ПСЖ» Неймар семь раз за последние годы находил способы или причины для того, чтобы пропустить игры в феврале. СМИ и болельщики подозревают, что в некоторых случаях все происходило неспроста и даже видят в этом какой-то заговор. Бразилец действительно очень любит получать травмы и дисквалификации в феврале, но еще и в начале марта. У нас есть этому доказательства.

Март 2015 года

Урожайный год для «Барселоны», который закончился победой в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов. Неймар был одним из лучших игроков того сезона, а тройка Месси − Суарес − Неймар вошла в историю.

Болельщики еще не подозревали, что именно тогда бразилец заложил фундамент для новой фишки. 8 марта 2015 года «Барса» разгромила «Райо Вальекано» со счетом 6:1, но Неймара в том матче не было из-за дисквалификации за 5 желтую карточку, которую он предусмотрительно получил в предыдущем туре. Все бы ничего, но клуб позволил игроку поехать в Бразилию: 11 марта сестра Неймара Рафаэлла Сантос праздновала день рождения.

Март 2016 года

Через год Неймар решил не придумывать чего-то нового − пятая желтая карточка, пролет мимо матча с «Эйбаром» 6 марта и снова поездка в Бразилию на день рождения сестры. Впервые разговоры о том, что игрок делает это специально, зазвучали настолько громко.

Март 2017 года

В тот год состоялась знаменитая победа «Барсы» над «ПСЖ» со счетом 6:1. Неймар помог своей прошлой команде победить будущую, сумел избежать дисквалификации, но внезапно получил травм приводящей мышцы.

Бразилец пропустил матч с «Депортиво» и «Ювентусом» − обе игры были проиграны. Восстанавливаться форвард поехал... в Бразилию. В очередной раз его обвинили в том, что он умышленно пропускает матчи, преувеличив на этот раз травму.

Февраль 2018 года

Неймар перебрался во Францию, установив новый рекорд − за него заплатили 222 млн евро. Он был хорош, а по игре «ПСЖ» казалось, что команда наконец сможет что-то выиграть в Европе. Ни у команды, ни у Неймара ничего не вышло.

В первом матче плей-офф против «Мадрида» игрока сбили с ног. Диагноз − сломанная плюсневая кость и растяжение лодыжки. По совпадению восстановление растянулось на срок конец февраля − середина марта.

Январь 2019 года

Первый год, который слегка выбивается из череды остальных. Неймар не нашел способа вновь освободиться к марту, но все равно смог разозлить болельщиков.

«Если вы показушничаете, то не жалуйтесь, что после такого получаете пару хороших ударов. Если он хочет веселиться, то мы ответим тем оружием, которое у нас есть. Мы здесь не для смеха», − сказал игрок «Страсбура» Антони Гонсалвес после того, как Неймара заменили во время матча на Кубок Франции из-за травмы.

«ПСЖ» предстояло сыграть против «Юнайтед». В первом матче парижане победили 3:1 и были очень оптимистичны насчет второго. Травмированный Неймар 5 февраля в свой день рождения напялил малиновый блейзер и танцевал с костылями так, будто бы исход двухматчевого противостояния уже предрешен.

Однако команда Сульшера выиграла 2:0 и прошла далее благодаря выездному голу. Критики снова припомнили все игроку.

Февраль 2020 года

1 февраля «ПСЖ» предстоит матч против «Монпелье». Неймар получает желтую, а потом носится по полю, как будто хочет получить вторую или травму: летит в подкаты, падает на газон.

Спустя три дня становится известно, что на тренировке его не будет. Причина − травма ребер. Матч против «Нанта» состоялся за день до 5 февраля − дня рождения Неймара. На нем форвард, конечно же, отсутствовал. Чего нельзя сказать про вечеринку, на которой был белый дресс-код. Тогда Томас Тухель заявил, что такое времяпровождение «не лучший способ подготовиться к матчу».

Удалиться с «Нантом» не вышло, но больничный он все-таки получил.

Снова февраль 2020 года

Что делать, если травма у тебя уже была, день рождения прошел, но впереди карнавал в Бразилии? Правильно, можно удалиться.

«ПСЖ» играет матч против «Бордо». Игра получается настоящим триллером и заканчивается со счетом 4:3. Для Неймара матч завершился немногим ранее. Как только на табло высветилось количество добавленных ко второму тайму минут, Неймар разогнался и врезался в хавбека Ясина Адли. Арбитр достал желтую карточку, которая стала второй.

По счастливому совпадению, следующий матч «ПСЖ» накладывался на начало карнавального сезона в Бразилии. Чуть позже бразильца заметили на дне рождения Кавани среди других игроков парижского клуба. Футболисты не делали ничего такого, но Тухелю все равно пришлось комментировать слитое видео.

Февраль 2021 года

Один из самых сложных сезонов в карьере Неймара. Сперва его беспокоили проблемы приводящей мышцы, потом − лодыжка. После он вернулся на поле и получил дисквалификацию, а потом еще и травму в матче с «Каном». По счастливому стечению обстоятельств пришлось пропустить промежуток с середины февраля до середины марта. Снова и опять.

Повезло, что Мбаппе был в хорошей форме и помог обыграть в Лиге чемпионов «Барселону».

Февраль 2022 года

Весь сезон-2021/2022 Неймара мучила травма лодыжки, но к ответному матчу 1/8 финала ЛЧ он набрал неплохую форму. Правда, в игре с «Мадридом» это не помогло. А ведь мог греться на бразильском пляже.

Февраль 2023 года

Против «Баварии» «ПСЖ» выглядел довольно плохо, но пропустил всего один гол. В туре Лиги 1 Неймар и Мбаппе устроили перестрелку с «Лиллем» (4:3), а бразилец матч не доиграл. После подката он подняться не смог, так как подвернул лодыжку. С поля его уносили на носилках, а сам форвард был в слезах. Похоже, что у него снова появилось свободное время.

Как вы думаете, это заговор или совпадение? Пишите в комментариях.