В 2018 году легендарный Диего Марадона резко высказался относительно Лионеля Месси, которого тренировал в 2010-м на чемпионате мира. Марадона заявил, что Лео не был лидером команды.

«Мы не должны больше боготворить Месси. Он - Месси, когда играет за «Барселону». Он – Месси только в той футболке, а в составе Аргентины он другой. Да, он отличный футболист, но не лидер. Бесполезно пытаться сделать лидером того, кто бегает в туалет по 20 раз перед матчем», - говорил Марадона ESPN.

Жесткие комментарии появились в связи с решением Лионеля Месси отдохнуть от сборной в 2018 году после разочаровывающего чемпионата мира в России. Марадона, который в то время тренировал местную команду второго эшелона «Дорадос», настаивал на том, что перерыв был разумным шагом:

«Я бы не вызвал его прямо сейчас, но никогда не говори «никогда». Не нужно на него давить».

Критика Марадоны в адрес Месси не лишена оснований. Нападающий много лет не мог повторить свой клубный успех на международном уровне. Месси со сборной проигрывал во всех четырех финалах до 2021 года: трижды в Кубке Америки и один раз на чемпионате мира 2014 года.

Но в 2022 году все изменилось, к сожалению, Марадона не успел увидеть успеха Лео и сборной Аргентины.