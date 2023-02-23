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🎥 Сестра Неймара стала звездой карнавала и ослепила красотой в красном бикини 😍

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Сестра Неймара Рафаэлла Сантос стала звездой карнавала в Рио де Жанейро. 26-летняя красавица продемонстрировала свою фигуру в блестящем красном бикини, которое идеально подходило к яркой платформе, на которой она стояла.

Рафаэлла смело призналась в интервью, что чуть было не пропустила мероприятие из-за недавней процедуры липосакции.

«Я предупреждала, что не смогу быть на репетиции, но я люблю Салгейру (школа самбы), меня там так хорошо приняли, поэтому я приложила все усилия и попала на карнавал».

Королева самбы в большой красно-золотой короне и с яркими перьями поразила своим образом и заставила толпу аплодировать.

Давайте тоже насладимся образом Рафаэллы:

5 комментариев

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Beloded2007
Кушала много Raffaello
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Сергей Орлов
Аппетитная.
0
0
0
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KerroChelsea
Вот это багажник, как в целом и всё остальное
+2
0
+2
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Антон Фалафель
I’m vdul by.🌚
+7
0
+7
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Mizuntrope88
Начинаю понимать бразильцев, которые в январе на месяц сваливают домой, в Бразилию, чтобы затусить на карнавале.
+17
0
+17
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