Сестра Неймара Рафаэлла Сантос стала звездой карнавала в Рио де Жанейро. 26-летняя красавица продемонстрировала свою фигуру в блестящем красном бикини, которое идеально подходило к яркой платформе, на которой она стояла.

Рафаэлла смело призналась в интервью, что чуть было не пропустила мероприятие из-за недавней процедуры липосакции.

«Я предупреждала, что не смогу быть на репетиции, но я люблю Салгейру (школа самбы), меня там так хорошо приняли, поэтому я приложила все усилия и попала на карнавал».

Королева самбы в большой красно-золотой короне и с яркими перьями поразила своим образом и заставила толпу аплодировать.

Давайте тоже насладимся образом Рафаэллы: