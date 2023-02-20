Чем ближайший матч «ПСЖ» против «Марселя» будет отличаться от встречи команд в Кубке? Есть три фактора
«ПСЖ» третий раз в сезоне встретится с «Марселем».
В первом круге подопечные Гальтье на домашнем поле разобрались с соперником со счетом 1:0. 8 февраля «Олимпик» выбил парижан из Кубка Франции, одержав над «ПСЖ» победу со счетом 2:1. Команды вновь сыграют друг против друга в 25-м туре Лиги 1.
Матч в чемпионате будет кардинально отличаться от кубковой встречи команд. На это есть три причины.
Потери «Марселя»
Шансель Мбемба дисквалифицирован, а Самюэль Жиго травмирован – сообщается, что экс-игрок «Спартака» не успеет восстановиться к французскому класико. Тудору придется провести серьезную работу над обороной своей команды.
Фактор Мбаппе
Килиан пропустил кубковую встречу команд из-за травмы. Матч против «Баварии» наглядно продемонстрировал степень важности Мбаппе для нынешнего «ПСЖ». Килиан способен перевернуть игру. Нападающий должен быть готов к встрече с «Марселем» во французском первенстве.
Арбитр
На матч назначен судья Клеман Тюрпен. Игры, которые обслуживает этот арбитр, обычно заканчиваются успешно для парижан. Тюрпен работал на встрече команд в первом круге. Поклонники «Марселя» помнят, как в том матче Клеман показал Жиго прямую красную.
Разумеется, фактор судейства не может и не должен быть решающим в матче такого уровня. Но в грядущей встрече «ПСЖ» и «Марселя» парижане могут рассчитывать на положительный исход.
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