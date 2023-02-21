Месси и Мбаппе номинированы на престижную спортивную награду

Лионель Месси и Килиан Мбаппе попали в шорт-лист номинантов на премию спортсмену года Laureus World Sportsman.

Компанию представителям «ПСЖ» составят гонщик Формулы 1 Макс Ферстаппен, прыгун с шестом Арман Дюплантис, теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист Стеффен Карри.

Лео Месси уже выигрывал Laureus World Sportsman. в 2020 году, но ни одному другому футболисту этого сделать не удалось. Сейчас Месси – главный кандидат на получение премии, а действующим обладателем является Ферстаппен.