Месси и Мбаппе номинированы на престижную спортивную награду
Лионель Месси и Килиан Мбаппе попали в шорт-лист номинантов на премию спортсмену года Laureus World Sportsman.
Компанию представителям «ПСЖ» составят гонщик Формулы 1 Макс Ферстаппен, прыгун с шестом Арман Дюплантис, теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист Стеффен Карри.
Лео Месси уже выигрывал Laureus World Sportsman. в 2020 году, но ни одному другому футболисту этого сделать не удалось. Сейчас Месси – главный кандидат на получение премии, а действующим обладателем является Ферстаппен.
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