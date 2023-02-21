Миллионер, дизайнер и осужденный: знакомимся с ближайшими родственниками Лео Месси

Суперзвезда «ПСЖ» Лионель Месси ведет довольно закрытую личную жизнь, но, несмотря на это его родственники сумели сделать себе имя. Среди них есть и миллионер, и фешн-дизайнер.

Самым известным членом семьи Месси является его отец Хорхе. Он действует как агент нападающего и сыграл важную роль в его переходе из «Барселоны» в «ПСЖ».

У старшего брата Лео последние пару лет были непростыми. В 2018 году Матиас был арестован за хранение огнестрельного оружия и приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения. Матиас не попадал в тюрьму, отделавшись общественными работами. Ранее он также был арестован в 2008 году за хранение огнестрельного оружия.

Родриго, еще один старший брат Лео, стал миллионером. Ему принадлежит фирма Kin Sport Management - спортивное представительское агентство со звездной клиентурой. Андреас Кристенсен присоединился к агентству в 2021 году, Ансу Фати также был с ним связан до того, как перешел к Жорже Мендешу.

И, наконец, Мария, младшая сестра Месси, тоже добилась успеха. Девушка работает в фешн-индустрии – она дизайнер и модель. Кроме того, она ведет линейку одежды футболиста – The Messi Brand.