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Миллионер, дизайнер и осужденный: знакомимся с ближайшими родственниками Лео Месси

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Суперзвезда «ПСЖ» Лионель Месси ведет довольно закрытую личную жизнь, но, несмотря на это его родственники сумели сделать себе имя. Среди них есть и миллионер, и фешн-дизайнер.

Самым известным членом семьи Месси является его отец Хорхе. Он действует как агент нападающего и сыграл важную роль в его переходе из «Барселоны» в «ПСЖ».

У старшего брата Лео последние пару лет были непростыми. В 2018 году Матиас был арестован за хранение огнестрельного оружия и приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения. Матиас не попадал в тюрьму, отделавшись общественными работами. Ранее он также был арестован в 2008 году за хранение огнестрельного оружия.

Родриго, еще один старший брат Лео, стал миллионером. Ему принадлежит фирма Kin Sport Management - спортивное представительское агентство со звездной клиентурой. Андреас Кристенсен присоединился к агентству в 2021 году, Ансу Фати также был с ним связан до того, как перешел к Жорже Мендешу.

И, наконец, Мария, младшая сестра Месси, тоже добилась успеха. Девушка работает в фешн-индустрии – она дизайнер и модель. Кроме того, она ведет линейку одежды футболиста – The Messi Brand.

3 комментария

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Dave Anderson
Ответ Timur_A
Играть в футбол, добиться контракта с ПСЖ, там задружиться с Месси, он познакомит при случае.
С таким способом уже и сестра окажется не нужна)
+3
0
+3
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Timur_A
Ответ Karl0709
Как бы так познакомиться с сестрой Месси 😁
Играть в футбол, добиться контракта с ПСЖ, там задружиться с Месси, он познакомит при случае.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Karl0709
Как бы так познакомиться с сестрой Месси 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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