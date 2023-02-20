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«Будь сильным, вся команда ждет тебя очень скоро»: Мбаппе опроверг слухи о конфликтах с Неймаром в «ПСЖ»

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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После травмы правой лодыжки Неймар покинул матч «Пари Сен-Жермен» против «Лилля» в первые минуты второго тайма.

Бразилец покинул поле с заметной болью и на носилках после подката Бенджамина Андре. Теперь у Неймара будет около 20 дней, чтобы восстановиться перед матчем Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

После травмы товарищ Неймара по команде «ПСЖ» Килиан Мбаппе отправил бразильцу нежное сообщение через социальные сети.

 
 

«Будь сильным, вся команда ждет тебя очень скоро. Вперед, брат», — написал Мбаппе.

 

1 комментарий

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Hella black
Киллиан взрослеет,респект парню
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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