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Неподдельные эмоции: жена Месси празднует гол Лео в матче с «Лиллем»

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Лионель Месси забил свой 16-й гол за «ПСЖ» в этом сезоне в прошедшем матче с «Лиллем». Аргентинцу удалось увеличить счет в добавленное ко второму тайму время и подарить своей команде победу.

Жена Лео Антонела Рокуццо присутствовала на «Парк де Пренс» и радовалась успеху своего мужа больше любого болельщика «ПСЖ».

В сети завирусились кадры, на которых видны все эмоции Антонеллы.

3 комментария

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BigMousy
Ответ Геннадий Тимченко
а чего Неймар ему 10 номер не отдал - как-то непривычно 30 видеть🤦
Месси отказался.
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Геннадий Тимченко
а чего Неймар ему 10 номер не отдал - как-то непривычно 30 видеть🤦
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Кстати, норм.
Только автор картинками слабо передаст, проще было немного утрудится и видео выложить.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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