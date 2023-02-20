Неподдельные эмоции: жена Месси празднует гол Лео в матче с «Лиллем»

Лионель Месси забил свой 16-й гол за «ПСЖ» в этом сезоне в прошедшем матче с «Лиллем». Аргентинцу удалось увеличить счет в добавленное ко второму тайму время и подарить своей команде победу.

Жена Лео Антонела Рокуццо присутствовала на «Парк де Пренс» и радовалась успеху своего мужа больше любого болельщика «ПСЖ».

В сети завирусились кадры, на которых видны все эмоции Антонеллы.