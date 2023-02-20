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«ПСЖ» мог лишиться Мбаппе в матче с «Лиллем»: сразу два соперника хватали Килиана за пенис😳😳😳

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Грубовато получилось.

24-летний форвард открыл счет в матче 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем», получив передачу от Неймара, в штрафной соперника продрался между двумя игроками «Лилля» и забил гол из-под третьего футболиста обороны, не успевшего его накрыть.

Именно в этом эпизоде игроки «Лилля» вдвоем пытались удержать нападающего, схватив его в районе паха.

Специально это сделали Бафоде Диаките и Тиагу Джало, неизвестно, но француз мог получить травму и посерьезнее Неймара.

Мбаппе в итоге сделал дубль, а парижане победили 4:3.

4 комментария

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Великолепная Семёрка
Сердцу, конечно, не прикажешь, а члену - тем более... Надо осторожно с ним!
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Роман
А говорят ещё не фермер лига
0
-1
-1
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Knight82
На_конец-то нормальные новости
+4
0
+4
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Коробкин
Оторванный член - это самое страшное, что может быть в футболе
+2
0
+2
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