«ПСЖ» мог лишиться Мбаппе в матче с «Лиллем»: сразу два соперника хватали Килиана за пенис😳😳😳

Грубовато получилось.

24-летний форвард открыл счет в матче 24-го тура Лиги 1 с «Лиллем», получив передачу от Неймара, в штрафной соперника продрался между двумя игроками «Лилля» и забил гол из-под третьего футболиста обороны, не успевшего его накрыть.

Именно в этом эпизоде игроки «Лилля» вдвоем пытались удержать нападающего, схватив его в районе паха.

Специально это сделали Бафоде Диаките и Тиагу Джало, неизвестно, но француз мог получить травму и посерьезнее Неймара.

Мбаппе в итоге сделал дубль, а парижане победили 4:3.