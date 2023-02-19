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«Вперед, бро». Килиан Мбаппе поддержал Неймара после травмы в матче с «Лиллем»

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Килиан Мбаппе воспользовался социальными сетями, чтобы поддержать Неймара, который получил травму голеностопа в прошедшем матче с «Лиллем».

Игра завершилась победой парижан (4:3), а Неймар стал автором гола и ассиста, но на 50-й минуте встречи ему пришлось покинуть поле на носилках - во время единоборства Неймар подвернул голеностоп правой ноги.

«Оставайся сильным, Неймар. Команда ждет тебя в ближайшее время. Вперед, бро», - обратился Килиан к бразильцу в социальных сетях.

Рентген показал, что перелома у Неймара нет, сегодня он пройдет медицинское обследование, которое выявит степень сложности травмы и сроки восстановления.

2 комментария

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Altyn Asyr
Братиш
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Emma Nevskaia
Неймар,живи 😭💟🫶🏻
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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