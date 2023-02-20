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«Меня это уже не удивляет»: Рамос забавно прокомментировал гол Месси со штрафного

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На 94-й минуте матча против «Лилля» Месси шикарным голом со штрафного принес победу «ПСЖ».

Мяч Лео стал сюрпризом для всех, кроме Серхио Рамоса. Защитник уже привык к магии аргентинца, ведь он как никто другой знает, на что способен Месси. Лео много раз наносил болезненные удары «Реалу», за который Рамос выступал долгие годы.

Lionel Messi: Sergio Ramos se deshizo en elogios hacia el argentino tras la victoria del PSG 4-3 Lille por la Ligue 1 | Deportes | La República

После матча с «Лиллем» Серхио сказал пару слов о голе своего одноклубника:

«Да меня это уже не удивляет. Еще в «Барсе» Месси взял в привычку решать исход матчей так, как он сделал это сегодня. Я просто рад, что сейчас мы с ним играем в одной команде».

Болельщиков же каждый раз поражает талант Лео. Фанаты до сих пор не могут привыкнуть к тому, что теперь Рамос и Месси – друзья.

А вас гол Лионеля удивил?

4 комментария

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Flow market Victor Mercedes
Гол не удивил но голешник был бомбовый🔥👑🇦🇷
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Игорь Климов
Рамос прав, Лео Месси исполнил штрафной удар на высочайшем уровне!
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Rafa Mekhraliev
Ответ Tutto Putto
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Спасибо за полезный коммент!
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Tutto Putto
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