«Меня это уже не удивляет»: Рамос забавно прокомментировал гол Месси со штрафного

На 94-й минуте матча против «Лилля» Месси шикарным голом со штрафного принес победу «ПСЖ».

Мяч Лео стал сюрпризом для всех, кроме Серхио Рамоса. Защитник уже привык к магии аргентинца, ведь он как никто другой знает, на что способен Месси. Лео много раз наносил болезненные удары «Реалу», за который Рамос выступал долгие годы.

После матча с «Лиллем» Серхио сказал пару слов о голе своего одноклубника:

«Да меня это уже не удивляет. Еще в «Барсе» Месси взял в привычку решать исход матчей так, как он сделал это сегодня. Я просто рад, что сейчас мы с ним играем в одной команде».

Болельщиков же каждый раз поражает талант Лео. Фанаты до сих пор не могут привыкнуть к тому, что теперь Рамос и Месси – друзья.

А вас гол Лионеля удивил?