📸 Самый милый момент дня. Мбаппе заобнимал Месси после его победного гола в ворота «Лилля»
Искупал Лео в своей любви.
Реакция Мбаппе на потрясающий гол Месси в самом конце матча против «Лилля» вызвала бурную реакцию в сети.
Килиан смог сравнять счет (3:3) под самый конец матча, на 87-й минуте, а на 95-й Лео принес парижанам победу, пополнив свою коллекцию еще одним невероятным ударом со стандартного положения.
Французский форвард подарил аргентинцу чудесные объятия, вложив в них весь восторг от победы своей команды.
Конечно же, фанаты пришли в восторг от такой трогательной реакции Мбаппе:
💬 «Мбаппе обнял Месси, а затем вернулся, чтобы обнять его снова».
💬 «Самым приятным после гола Месси была безумная реакция Мбаппе. Он был так рад за него, что это нельзя описать это словами».
💬 «Мбаппе так сильно обнял Месси, о, посмотрите, он так СЧАСТЛИВ».
💬 «Мбаппе обнимал Лионеля Месси так, будто не мог в это поверить».
2 комментария