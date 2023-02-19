📸 Самый милый момент дня. Мбаппе заобнимал Месси после его победного гола в ворота «Лилля»

Искупал Лео в своей любви.

Реакция Мбаппе на потрясающий гол Месси в самом конце матча против «Лилля» вызвала бурную реакцию в сети.

Килиан смог сравнять счет (3:3) под самый конец матча, на 87-й минуте, а на 95-й Лео принес парижанам победу, пополнив свою коллекцию еще одним невероятным ударом со стандартного положения.

Французский форвард подарил аргентинцу чудесные объятия, вложив в них весь восторг от победы своей команды.

Конечно же, фанаты пришли в восторг от такой трогательной реакции Мбаппе:

💬 «Мбаппе обнял Месси, а затем вернулся, чтобы обнять его снова».

💬 «Самым приятным после гола Месси была безумная реакция Мбаппе. Он был так рад за него, что это нельзя описать это словами».

💬 «Мбаппе так сильно обнял Месси, о, посмотрите, он так СЧАСТЛИВ».

💬 «Мбаппе обнимал Лионеля Месси так, будто не мог в это поверить».