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«Месси без бороды делает разницу!» Фанаты, Мбаппе и Гальтье в восторге от гола Лео со штрафного

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«ПСЖ» и «Лилль» устроили настоящую перестрелку в 24-м туре Лиги 1.

Парижане уступали сопернику со счетом 2:3, но на 87-й минуте Мбаппе сравнял, а уже в добавленное к матчу время Месси мастерски забил со штрафного и принес своей команде победу:

Гальтье был в восторге от магии Лионеля.

А Мбаппе с улыбкой помчался обнимать аргентинца:

Болельщики в соцсетях нахваливают Лео:

💭 «Заметили, что Месси побрился? Я будто вновь увидел того самого Лионеля из «Барсы». Месси без бороды делает разницу!»

💭 «Представьте ответный матч «ПСЖ» и «Баварии». В дополнительное время парижане получают право на штрафной. Черт, Зоммер попросит поставить стенку из 20-ти игроков!»

💭 «А ведь есть люди, которые тратят свою энергию на ненависть к Месси. Они просто лишают себя радости и счастья. Какую жалкую жизнь ведут хейтеры Лео».

💭 «ФК «Роналду» заполз назад в свою пещеру. Ждем появление фанатов Криштиану, когда он отдаст очередную незначительную передачу в лиге, на которую всем плевать. Спасибо, Месси, за этот невероятный гол».

💭 «Когда Лионель Месси решает забить, он творит волшебство. Эта магия видна на лицах Гальтье и Мбаппе. Такую внутреннюю радость скрыть невозможно, она не знает границ».

💭 «Я фанат «Барсы», но каждый раз радуюсь за Месси, который творит что-то невероятное в «ПСЖ». Лучший в истории».

Вы в таком же экстазе, как эти поклонники Лионеля?

10 комментариев

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Геннадий Тимченко
Ответ Tore2016
Если Месси побрился - то готовится получить " The Best" ФИФА. Перед награждением обычно победителя фотографируют. Он был побрит и за несколько дней до получения ЗМ в 2021 году.
жаль, что побрился-помылся не перед матчем с Баварией 🤦
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Victor Sologub
Мне как болельщику Барсы, совсем не интресно, как идут дела у Месси в ПСЖ. Почему все так искренне радуются очередной победе ПСЖ во французском чемпионшипе, где давно уже все предопределено. Чемпионат без интриги. Гораздо интереснее узнать, кто у Барсы будет играть в полузащите накануне ответной игры с МЮ в Манчестере. По моему только с Де Йонгом, Кессье и С.Роберто, трудно на что то рассчитывать в этом матче. Выход Бускетса тоже под большим вопросом. Почему то нет публикаций об этом. Уже интереснее узнать о матче Манчестер - Лестер(3:0),что игрался сегодня. Чтобы не получился ливерпульский сценарий.
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Raybar
Ответ Великолепная Семёрка
Леональ Миесси это искусственный "гоат!" ЧМ 22 это подтвердил! Нормальный человек у которого айкью выше 120 тот Леональя не считает лучшим в истории
🐪 лига на другой ветке
+1
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Anton Lem
Ответ Великолепная Семёрка
Леональ Миесси это искусственный "гоат!" ЧМ 22 это подтвердил! Нормальный человек у которого айкью выше 120 тот Леональя не считает лучшим в истории
Нормальный человек "у которого айкью выше 120" не будет навязывать кому-то свои предпочтения в футболе!
+4
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+4
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Гусеконь
пару лет не забивал?
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Tore2016
Если Месси побрился - то готовится получить " The Best" ФИФА. Перед награждением обычно победителя фотографируют. Он был побрит и за несколько дней до получения ЗМ в 2021 году.
+6
0
+6
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Hella black
Борода тут не причём. А гол классный получился и самое главное победный. Лёня гений,задумать такое могут многие. А вот исполнить Единицы !
+2
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Barsenoga
когда играет мой Лионель, на Парк де Пранс поют птички.
© Barsenoga
+4
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+4
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xqystfsf7s
Всегда казалось, что без бороды он лучше играет.
+13
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Великолепная Семёрка
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-11
-11
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