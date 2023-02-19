«Месси без бороды делает разницу!» Фанаты, Мбаппе и Гальтье в восторге от гола Лео со штрафного

«ПСЖ» и «Лилль» устроили настоящую перестрелку в 24-м туре Лиги 1.

Парижане уступали сопернику со счетом 2:3, но на 87-й минуте Мбаппе сравнял, а уже в добавленное к матчу время Месси мастерски забил со штрафного и принес своей команде победу:

Гальтье был в восторге от магии Лионеля.

А Мбаппе с улыбкой помчался обнимать аргентинца:

Болельщики в соцсетях нахваливают Лео:

💭 «Заметили, что Месси побрился? Я будто вновь увидел того самого Лионеля из «Барсы». Месси без бороды делает разницу!»

💭 «Представьте ответный матч «ПСЖ» и «Баварии». В дополнительное время парижане получают право на штрафной. Черт, Зоммер попросит поставить стенку из 20-ти игроков!»

💭 «А ведь есть люди, которые тратят свою энергию на ненависть к Месси. Они просто лишают себя радости и счастья. Какую жалкую жизнь ведут хейтеры Лео».

💭 «ФК «Роналду» заполз назад в свою пещеру. Ждем появление фанатов Криштиану, когда он отдаст очередную незначительную передачу в лиге, на которую всем плевать. Спасибо, Месси, за этот невероятный гол».

💭 «Когда Лионель Месси решает забить, он творит волшебство. Эта магия видна на лицах Гальтье и Мбаппе. Такую внутреннюю радость скрыть невозможно, она не знает границ».

💭 «Я фанат «Барсы», но каждый раз радуюсь за Месси, который творит что-то невероятное в «ПСЖ». Лучший в истории».

Вы в таком же экстазе, как эти поклонники Лионеля?