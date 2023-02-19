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📸 Мбаппе прокомментировал травму Неймара. Бразильца уносили на носилках

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Неймар Неймар
Футбол Футбол

В 24-м туре Лиги 1 «ПСЖ» в драматичном матче обыграл «Лилль» со счетом 4:3.

В первом тайме Неймар записал на свой счет гол и ассист, а в самом начале второй половины встречи бразилец повредил голеностоп.

Травма выглядела жутко:

Самостоятельно бразилец покинуть поле не смог. На 51-й минуте его унесли на носилках.

До матча против «Лилля» Неймар оказался в центре неприятной истории: после поражения от «Баварии» бразилец принял участие в покерном турнире, а вечером поужинал в «Макдональдсе». При этом Мбаппе призывал одноклубников соблюдать режим сна и питания.

Килиан сказал пару слов о травме бразильца:

«Я никогда не нападал и не обращался конкретно к Неймару, когда говорил, что нам нужно хорошо питаться и спать. Надеюсь, что травма Неймара несерьезна, я надеюсь, что он скоро вернется – он нам нужен».

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3 комментария

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Gvensit
Его голеностопы пережили Афганскую войну, мне кажется что если бы Ней за свою карьеру симулировал меньше а все отборы с барьбой защитников от соперников в сторону Неймара проходили успешно, то он бы уже давно в инвалидной коляске был. Надеюсь, в скором времени поправиться. Ему и самому не нравится что он так много матчей пропускает за ПСЖ в связи с травмами, хотел в этом сезоне хорошо отыграть а тут После ЧМ с травмой от которой полностью не отправился и вот ещё. (но отпраздновать др и в мак сходить сил хватает ;).) как бы он себя не вёл за границами поля он остаётся одним из моих любимых футболистов желаю этому танцору здоровья и крепких нервов.
+9
0
+9
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Александра Александрова
Как они у него тянутся, ощущение что нога отвалится , жёстко конечно !
+4
0
+4
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Имя Фамилия
Бедные голеностопы Неймара в какую сторону уже только не выгибались, поражает как они ещё не отвалились окончательно.
+17
0
+17
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