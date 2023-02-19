📸 Мбаппе прокомментировал травму Неймара. Бразильца уносили на носилках
В 24-м туре Лиги 1 «ПСЖ» в драматичном матче обыграл «Лилль» со счетом 4:3.
В первом тайме Неймар записал на свой счет гол и ассист, а в самом начале второй половины встречи бразилец повредил голеностоп.
Травма выглядела жутко:
Самостоятельно бразилец покинуть поле не смог. На 51-й минуте его унесли на носилках.
До матча против «Лилля» Неймар оказался в центре неприятной истории: после поражения от «Баварии» бразилец принял участие в покерном турнире, а вечером поужинал в «Макдональдсе». При этом Мбаппе призывал одноклубников соблюдать режим сна и питания.
Килиан сказал пару слов о травме бразильца:
«Я никогда не нападал и не обращался конкретно к Неймару, когда говорил, что нам нужно хорошо питаться и спать. Надеюсь, что травма Неймара несерьезна, я надеюсь, что он скоро вернется – он нам нужен».
Серьезная потеря для команды Гальтье. Уже 8 марта «ПСЖ» сразиться с «Баварией» в Мюнхене.
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