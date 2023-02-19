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🤯 Мбаппе разорвал защиту «Лилля». У Неймара 1+1! «ПСЖ» пытается прервать неудачную серию из трех поражений подряд

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Идет первый тайм.

В эти минуты «ПСЖ» принимает на своем поле «Лилль». Матч проходит в рамках 24 тура французской Лиги 1.

Игра имеет колоссальное значение для парижан с точки зрения настроя - «ПСЖ» потерпел три поражения подряд.

Похоже, что все началось как нельзя лучше. На 11-й минуте Килиан Мбаппе открыл счет.

Француз получил передачу на фланг от Неймара, после чего ворвался в штрафную, где шедеврально разобрался с защитниками «Лилля».

На 17-й минуте отличился и сам Неймар. Матч продолжается в эти минуты - идет первый тайм, счет 2:1.

1 комментарий

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Связка Неймара и Мбаппе это по сути вся атака ПСЖ и одно из главных чудес современного футбола. Приятно видеть их воссоединение после чреды травм, наберут форму и сотрут баварию в порошок.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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